Худшие гаджеты и технологии, которые представили в 2019 году

Журналисты издания Engadget также подвели итоги 2019 года. Они опубликовали список гаджетов и технологий, которые не оправдали надежды пользователей.

Журналисты Техно 24 выбрали для вас самые интересные тезисы журналистов Engadget.

К теме: Лучшие флагманские смартфоны 2019 года – подборка Техно 24

Худшие гаджеты 2019 года

Первый в мире смартфон со складным экраном стал главным разочарованием года. Гаджет за 2 000 долларов оказался хрупким и нефункциональным. Его экран ломался еще на стадии тестирования.

К слову, сразу после Samsung свою версию гибкого устройства представил и китайский вендор Huawei. Смартфон Mate X получился намного продуманнее южнокорейского смартфона.

Microsoft Surface Pro X

Планшет на Windows 10, продемонстрировал несовместимость некоторых приложений Windows с ARM-процессором. Во время теста журналист Engadget даже увидел "синий экран смерти".

Лишенный поддержки сервисов Google из-за торгового конфликта между США и Китаем, из отличного смартфона превратился в дорогой кирпич. У смартфона есть четыре мощных камеры и 5G, но нет привычного набора приложений для Android.

Однако компания Huawei активно работает над этой проблемой и уже представила альтернативы популярному магазину приложений Google Play Store, и даже анонсировала собственное облачное хранилище. Как уверяют в компании, все будущие устройства Huawei и дальше будут работать на базе операционной системы Android, однако со значительными вкраплениями предустановленных приложений Huawei.

Google WearOS

В 2019 году операционка так и не получила новые функции, и по-прежнему разряжает смарт-часы очень быстро. Вероятно, в 2020 году компания сделает ставку на нательные устройства.

Облачный стриминговый сервис, который тоже не оправдал ожидания. Google спешила запустить Stadia, но сервис получился сырым, и ему не хватает стабильности и совместимости, пишут обозреватели.

Что известно о Google Stadia? Это облачный потоковый игровой сервис от компании Google, ранее известный под названием Project Stream. Сервис стал доступен 19 ноября 2019 года в 30 странах. Игры сервиса доступны для различных устройств: ноутбуков, настольных компьютеров, телевизоров, планшетов и телефонов.



Особенностью сервиса представители компании называли возможность стриминга компьютерных игр на устройство пользователя в разрешении 4К и 60 кадрах в секунду. Компания также обещала возможность получения видеоизображения в разрешении 8К и 120 кадров в секунду.



О доступности Google Stadia на украинском рынке пока ничего не известно.

Одной из претензий со стороны игроков стало разрешение: как оказалось, многие игры не поддерживают обещанный формат 4K при 60 fps. В чем дело? Представители Google уверяют, что проблема у разработчиков.

​Читайте также: Громкие игровые провалы 2019 года: рейтинг Техно 24

Разработчики, занимающиеся играми для Stadia, стараются обеспечить лучший потоковый опыт для каждого тайтла. Как вы видите на всех платформах, это включает в себя различные методы достижения наилучшего качества. Мы предоставляем разработчикам свободу в этом деле на Stadia, и поражены тем, чего они смогли достичь уже сейчас,

– заявили в Google.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно