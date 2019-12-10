Худшие игры 2019 года: версия журналистов
В завершение каждого года компании и различные издания подводят итоги. Обычно в такие списки попадают самые популярные продукты, однако журналисты издания IGN решили подобрать 15 худших игр, которые представили в 2019 году и на какие точно не стоит тратить свое время.
О некоторых играх знают не все – они вышли незаметно для геймеров и быстро затерялись среди конкурентов.
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Другие были долгожданными, но и это не помогло им: Left Alive, например, была в числе самых желанных тайтлов 2019 года по версии Steam. Но статистика не врет: у всех релизов, попавших в список IGN, удручающе низкий балл на Metacritic.
Худшие игры 2019 года
1. Eternity: The Last Unicorn
В описании к игре говорится, что это полномасштабный ролевой боевик по мотивам скандинавской мифологии с классической игровой механикой. Главная героиня – Аурехен – юная эльфийская Дева, которая отправилась спасать последнего единорога, захваченного и проклятого ведьмами.
Трейлер игры Eternity: The Last Unicorn – смотрите видео
2. Left Alive
Это игра в жанре шутера от третьего лица и симулятора выживания, разработанная компанией Square Enix для Microsoft Windows и PlayStation 4.
В Left Alive – трое главных героев, которые действуют независимо друг от друга; в течение игры игрок может переключаться между ними. Мир игры не является бесшовным и состоит из отдельных уровней. В течение большей части игры игрок управляет персонажем-человеком, хотя в игру также включены поездки на характерных для вселенной Front Mission шагающих боевых машинах – "ванзерах".
Трейлер игры Left Alive – смотрите видео
3. Blades of Time
Это игра в жанре приключенческого боевика, разработанная компанией Gaijin Entertainment и изданная компаниями Konami, Gaijin Entertainment и Iceberg Interactive на платформах Windows, PlayStation 3, Xbox 360, macOS и Nintendo Switch. Проект стал продолжением игры "Ониблейд".
Трейлер игры Blades of Time – смотрите видео
4. Contra: Rogue Corps (17+)
Трейлер игры Contra: Rogue Corps – смотрите видео
5. Dollhouse
Трейлер игры – смотрите видео (17+)
6. WWE 2K20
Трейлер игры – смотрите видео
7. FIFA 20 Legacy Edition (Nintendo Switch)
Обзор игры – смотрите видео
8. Submersed
Трейлер игры – смотрите видео (18+)
9. Generation Zero
Трейлер игры – смотрите видео
10. Monster Jam Steel Titans
Трейлер игры – смотрите видео
11. Devil's Hunt
Трейлер игры – смотрите видео (17+)
12. Vane
Трейлер игры – смотрите видео
13. Decay of Logos (18+)
Трейлер игры – смотрите видео
14. Wolfenstein: Cyberpilot
Трейлер игры – смотрите видео
15. Leisure Suit Larry: Wet Dreams Do not Dry
Трейлер игры – смотрите видео
К слову, коллеги журналисты PC Gamer опубликовали похожий список, охватывающий не только 2019 год, а всю историю индустрии.
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