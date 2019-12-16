Худшие пароли в 2019 году: рейтинг экспертов

Разработчики менеджера паролей NordPass опубликовали статистику самых популярных паролей, которые появились в открытом доступе в 2019 году. Оказалось, что миллионы пользователей продолжают использовать простейшие комбинации, которые легко подобрать даже злоумышленникам-любителям.

Какие пароли самые ненадежные

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Авторы рейтинга худших паролей проанализировали около 500 миллионов комбинаций букв и цифр. По данным специалистов, это лишь верхушка айсберга – всего за прошлый год были скомпрометированы почти 3 миллиарда аккаунтов.

Выяснилось, что многие пользователи по-прежнему предпочитают идти по пути наименьшего сопротивления.

Например, паролем password до сих пор пользуются 830 846 человек.

до сих пор пользуются 830 846 человек. Верхнюю линейку "антирейтинга" занимает элементарная комбинация 12345 – ее использовали в 2812220 случаях.

– ее использовали в 2812220 случаях. Некоторые выбирают более "сложные" варианты – например, комбинацию 123456 использовали 2485216 пользователей.

Наибольшим спросом в 2019 году пользовались цепочки цифр (12345, 111111, 123321) и женские имена (Nicole, Jessica, Hannah) или комбинации, которые формируются последовательным нажатием клавиш вроде asdfghjkl, qazwsx, 1qaz2wsx. Пароль football выбрали 68495 раз, сразу за ним следует baseball – 67981 раз.

Какая опасность использования таких паролей

Согласно словам экспертов, такие примитивные пароли продолжают применяться из-за простоты их запоминания. При этом один и тот же пароль может использоваться для множества аккаунтов – если скомпрометирован один, велика вероятность, что под удар попадут и другие.

Некоторые вообще считают, что им нечего скрывать, не принимая во внимание деятельность мошенников – поменяв пароли, злоумышленник может потребовать круглую сумму за восстановление доступа к важным адресам электронной почты, файловых хранилищ и других сервисов.

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Как защитить свой аккаунт

Для сохранения безопасности своего аккаунта специалисты по кибербезопасности рекомендуют:

Удалить все аккаунты, которые больше не нужны. Остальные проверить с помощью одного из специальных сервисов, например, have i been pwned?

Обновить все пароли, используя сложные, уникальные варианты, в том числе с использованием генераторов паролей

Если есть такая возможность, использовать двухфакторную авторизацию с помощью биометрических данных или аппаратного ключа.

Использовать проверенный менеджер паролей, способный синхронизироваться со всеми устройствами. Достаточно будет запомнить один мастер-пароль и забыть о других.

Регулярно отслеживать любую подозрительную активность в аккаунтах. Если замечено что-то необычное, немедленно изменить пароль.

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