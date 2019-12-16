Худшие пароли в 2019 году: рейтинг экспертов

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Самые ненадежные пароли в 2019 году / Фото из открытых источников

Разработчики менеджера паролей NordPass опубликовали статистику самых популярных паролей, которые появились в открытом доступе в 2019 году. Оказалось, что миллионы пользователей продолжают использовать простейшие комбинации, которые легко подобрать даже злоумышленникам-любителям.

Какие пароли самые ненадежные

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Авторы рейтинга худших паролей проанализировали около 500 миллионов комбинаций букв и цифр. По данным специалистов, это лишь верхушка айсберга – всего за прошлый год были скомпрометированы почти 3 миллиарда аккаунтов.

Выяснилось, что многие пользователи по-прежнему предпочитают идти по пути наименьшего сопротивления.

  • Например, паролем password до сих пор пользуются 830 846 человек.
  • Верхнюю линейку "антирейтинга" занимает элементарная комбинация 12345 – ее использовали в 2812220 случаях.
  • Некоторые выбирают более "сложные" варианты – например, комбинацию 123456 использовали 2485216 пользователей.

Наибольшим спросом в 2019 году пользовались цепочки цифр (12345, 111111, 123321) и женские имена (Nicole, Jessica, Hannah) или комбинации, которые формируются последовательным нажатием клавиш вроде asdfghjkl, qazwsx, 1qaz2wsx. Пароль football выбрали 68495 раз, сразу за ним следует baseball – 67981 раз.

via GIPHY

Какая опасность использования таких паролей

Согласно словам экспертов, такие примитивные пароли продолжают применяться из-за простоты их запоминания. При этом один и тот же пароль может использоваться для множества аккаунтов – если скомпрометирован один, велика вероятность, что под удар попадут и другие.

Некоторые вообще считают, что им нечего скрывать, не принимая во внимание деятельность мошенников – поменяв пароли, злоумышленник может потребовать круглую сумму за восстановление доступа к важным адресам электронной почты, файловых хранилищ и других сервисов.

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Как защитить свой аккаунт

Для сохранения безопасности своего аккаунта специалисты по кибербезопасности рекомендуют:

  • Удалить все аккаунты, которые больше не нужны. Остальные проверить с помощью одного из специальных сервисов, например, have i been pwned?
  • Обновить все пароли, используя сложные, уникальные варианты, в том числе с использованием генераторов паролей
  • Если есть такая возможность, использовать двухфакторную авторизацию с помощью биометрических данных или аппаратного ключа.
  • Использовать проверенный менеджер паролей, способный синхронизироваться со всеми устройствами. Достаточно будет запомнить один мастер-пароль и забыть о других.
  • Регулярно отслеживать любую подозрительную активность в аккаунтах. Если замечено что-то необычное, немедленно изменить пароль.

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Теги: Техно Новости Техно Кибербезопасность Интернет
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