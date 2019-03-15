Сервис Humble Bundle бесплатно раздает игру GRiD 2

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Humble Bundle раздает игру GRiD 2 бесплатно
Игру GRiD 2 раздают бесплатно / moddb.com

Сервис цифровой дистрибуции Humble Bundle бесплатно раздает игру GRID 2. Пользователю нужно подписаться на рассылку новостей сервиса, после чего вам присылают на почтовый адрес три Steam-ключа из вышеуказанного контента.

Кроме того, в паре с игрой предлагают два DLC (Bathurst Track Pack и Spa-Francorchamps Track Pack) в виде ключа для сервиса Steam.

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Что это за игра. GRiD 2 вышла в 2013 году. Она не отличается большими системными требованиями – для комфортной игры подойдет актуальный процессор Intel Core или аналог AMD, видеокарта с одним гигабайтом памяти поколения GeForce GTX 500 / Radeon HD 6000 и выше, а также 4 ГБ ОЗУ.

Кстати, в Steam игра имеет положительные отзывы (80%). Без дополнений игра стоила 380 гривен.

GRiD 2: трейлер

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Теги: Техно Новости Техно Steam Игры
Источник: 24 Канал
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