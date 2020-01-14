Hummer собирается выпустить конкурента Tesla Cybertruck

General Motors перезапускает бренд Hummer, под которым ранее выпускали неуклюжие внедорожники "чуть шире чем улица". Теперь автопроизводитель собирается выпускать под этим брендом электрические пикапы, а лицом рекламной кампании стал баскетболист Леброн Джеймс.

Почти десять лет назад General Motors, находясь под угрозой банкротства, прикрыла свой самый дорогой бренд Hummer в попытке урезать расходы. Теперь автокомпания намерена снова начать продавать машины под этой маркой, хотя о полноценном возрождении бренда говорить еще рано, сообщает CNN.

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Самое интересное, что Hummer, который известен своей прожорливостью и никогда не стремился быть энергоэффективным, возвращается в "зеленой" версии в виде электрического пикапа.

Особенности электрического Hummer

Другие характерные черты бренда, к счастью, останутся неизменными: пикап будет надежным и грубым. Технические подробности пока неизвестны, но начало продаж запланировано на 2022 год. Во время финала баскетбольного сезона новый электрический пикап будет рекламировать Леброн Джеймс.

В ноябре глава GM Мэри Барра рассказала на встрече с инвесторами о первом электрическом легком грузовике концерна, который будут производить на фабрике "Хаммер" в Детройте.

Чем занимается компания General Motors

Сейчас GM находится в процессе электрификации своего модельного ряда. Компания вкладывает в это миллиарды долларов. Барра намерена выпустить до 2023 года двадцать новых электромобилей и, похоже, готова брать на себя большие риски, чтобы достичь этой цели. В прошлом компания собиралась разработать электропикап вместе с Rivian, но сделка сорвалась. Мичиганский стартап отказался передавать GM эксклюзивные права на производство.

В 2018 году оборонное подразделение General Motors показало концепт водородного автомобиля для армии. Модель получила название Chevrolet Silverado ZH2, а в ее основу лег дизайн гражданского пикапа Chevrolet Silverado 2019 модельного года.

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