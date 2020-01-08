Hyundai и Uber показали концепт аэротакси-конвертоплана: фото

Корейская автомобильная компания Hyundai нашла партнера для преобразования своего бизнеса в транспортную компанию будущего. Совместно с Uber компания представила концепт воздушного такси S-A1, а также посадочная площадка Hub, где можно будет пересесть с машины в аэротакси и наоборот.

Что известно о проекте

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S-A1 – полностью электрическое аэротакси с возможностью вертикального взлета и посадки. Характеристики подходят для выполнения любых полетов, запланированных в рамках инициативы городской мобильности Uber Air, отмечает Engadget.

В Hyundai утверждают, что аэротакси берет на борт до четырех пассажиров и летит со скоростью до 290 км/ч на расстояние до 100 км.

Чтобы обеспечить такие характеристики, инженеры Hyundai остановились на схеме конвертоплана: летательного аппарата, винты которого разворачиваются вертикально во время взлета и посадки.



Hyundai и Uber подготовили проект конвертоплана

Предполагается, что сначала управлять аэротакси будет пилот, но со временем полеты станут автономными.

Подготовка к реализации проекта

Uber ради реализации концепции воздушной мобильности заключил договоры с целым рядом компаний. Структура сделки с Hyundai вполне стандартна: корейский производитель разработает аэротакси, а Uber организует связи с наземным транспортом и предоставит свое приложение для заказа аэротакси. Наземную инфраструктуру компании будут развивать совместно, а первый коммерческий проект надеются запустить в 2023 году.

Примечательно, однако, что Hyundai – первый партнер Uber в этом проекте среди автомобильных компаний. До настоящего момента компания полагалась на опыт авиационных компаний – Bell, Boeing (через свою дочернюю структуру Aurora) и Embraer.



Конвертоплан сможет совершать вертикальный подъем и посадку

Uber подчеркивает, что опыт Hyundai в организации глобального производства поможет снизить цену изделия, а Hyundai видит партнерство как часть стратегии будущего, в результате которой производитель авто станет "поставщиком услуг умной мобильности".

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