Hyundai представила уникальную систему для водителей с нарушениями слуха

Компания Hyundai разработала уникальную технологию, которая призвана помочь автомобилистам с нарушениями слуха взаимодействовать с внешней средой. Такое решение превращает внутренние и внешние звуки в тактильные и визуальные сигналы.

Об этом сообщается на официальном сайте Hyundai.

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Программно-аппаратный комплекс анализирует внешние звуки с помощью встроенного модуля искусственного интеллекта и через систему аудиовизуального преобразования (AVC) и систему аудиотактильного преобразования (ATC) передает их для людей, у которых нарушение слуха часто компенсируется улучшенным зрением и осязанием.



Система Hyundai передает звуки с помощью визуальных объектов

Информация может выводиться на проекционный дисплей на лобовом стекле или на специальные экраны на рулевом колесе. В частности, визуализируются звуковые сигналы автомобилей экстренных служб.

Относительно тактильных сообщений на основе аудиоинформации, то они воспроизводятся в виде вибраций рулевого колеса. Таким способом система сообщает водителю информацию об окружении, например, о расстоянии до препятствий.

Система дарит настоящую "свободу передвижения", помогая людям с нарушениями слуха комфортно и безопасно управлять автомобилем,

– отметили в Hyundai Motor Group.

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