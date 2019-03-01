Hyundai представит новую платформу для собственных электрокаров

Компания Hyundai вскоре выведет на рынок платформу, специально спроектированную для автомобилей с электрическим приводом. Отметим, южнокорейская компания уже представила миру свои электрокары Hyundai Kona Electric и Ioniq, однако они делят базу с собратьями с двигателем внутреннего сгорания.

Как сообщает CNET, создание отдельной платформы для электрокаров позволит оптимизировать расположение компонентов системы электрического привода. А это откроет новые возможности в плане конфигурации салона и использования доступного пространства.

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Когда представят новый автомобиль? Компания Hyundai намерена представить первый электромобиль на новой платформе уже в 2020 году. К сожалению, подробности об этом транспортном средстве пока не раскрываются.



Hyundai планирует стать ведущим производителем электромобилей

Планы компании. Как отмечается, до 2025 года Hyundai рассчитывает расширить ассортимент электрифицированных автомобилей до 44 моделей. К середине следующего десятилетия компания намерена войти в тройку ведущих производителей электромобилей. Ожидается, что в то время ежегодный объем продаж электрифицированных машин марки достигнет 1,67 миллиона.

Добавим также, что в течение следующих пяти лет Hyundai потратит на исследования и разработки в области передовых автомобильных технологий около 40 миллиардов долларов.

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