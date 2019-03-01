Hyundai представит новую платформу для собственных электрокаров

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Hyundai IONIQ Electric
Hyundai IONIQ Electric / Hyundai

Компания Hyundai вскоре выведет на рынок платформу, специально спроектированную для автомобилей с электрическим приводом. Отметим, южнокорейская компания уже представила миру свои электрокары Hyundai Kona Electric и Ioniq, однако они делят базу с собратьями с двигателем внутреннего сгорания.

Как сообщает CNET, создание отдельной платформы для электрокаров позволит оптимизировать расположение компонентов системы электрического привода. А это откроет новые возможности в плане конфигурации салона и использования доступного пространства.

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Когда представят новый автомобиль? Компания Hyundai намерена представить первый электромобиль на новой платформе уже в 2020 году. К сожалению, подробности об этом транспортном средстве пока не раскрываются.

Hyundai
Hyundai планирует стать ведущим производителем электромобилей

Планы компании. Как отмечается, до 2025 года Hyundai рассчитывает расширить ассортимент электрифицированных автомобилей до 44 моделей. К середине следующего десятилетия компания намерена войти в тройку ведущих производителей электромобилей. Ожидается, что в то время ежегодный объем продаж электрифицированных машин марки достигнет 1,67 миллиона.

Добавим также, что в течение следующих пяти лет Hyundai потратит на исследования и разработки в области передовых автомобильных технологий около 40 миллиардов долларов.

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Теги: Техно Авто Новости Техно Искусственный интеллект Hyundai
Источник: 24 Канал
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