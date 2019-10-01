Hyundai с инженером NASA работает над собственным летающим авто

Компания Hyundai создала специальное подразделение Urban Air Mobility Division для разработки летающих автомобилей. Разработку необычных новинок для Hyundai возглавит один из бывших инженеров аэрокосмического агентства NASA.

По оценкам отраслевых экспертов, загрузка дорог общего пользования скоро станет критической, и производители уже начинают осваивать производство воздушного транспорта, сообщает Gizmochina.

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Чем будет заниматься новое подразделение компании? Новое подразделение компании Hyundai займется реализацией инновационных проектов, связанных с решением проблем дорожного трафика во всем мире. Летающие автомобили долгое время были концепцией, но с началом разработки готовых решений у водителей появился шанс увидеть летающие такси уже в ближайшие десять лет.

Возглавит новое подразделение доктор Джайвон Шин – опытный инженер, возглавлявший в NASA департамент по исследованиям в области аэронавтики – Aeronautics Research Mission Directorate. Он курировал многочисленные проекты, включая разработку сверхзвукового самолета серии X-Plane, систему управления трафиком беспилотных транспортных средств и другие проекты.

Точная дата анонса и ориентировочная цена летающих автомобилей Hyundai неизвестны.

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