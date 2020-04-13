IBM проведет бесплатные курсы языка программирования Cobol и сохранит их на GitHub

Компания IBM на следующей неделе собирается провести бесплатные учебные курсы по Cobol для программистов. Спустя шесть десятилетий после своего появления этот язык программирования до сих пор нужен. К тому же сейчас спрос на специалистов по Cobol резко увеличился.

Что такое Cobol?

Cobol (от Common Business-Oriented Language) – один из старейших языков программирования. Его первая версия вышла в 1959 году. Язык был предназначен, в первую очередь, для разработки бизнес-приложений. В США программы, написанные на Cobol, до сих пор используются в некоторых правительственных организациях.

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Зачем нужны специалисты по Cobol

Необходимость в специалистах возросла из-за того, что мэйнфреймы, которые до сих пор используются в правительственных учреждениях штата, не справляются с запросами на выплату пособий по безработице. Системы с поддержкой Cobol особенно популярны на протяжении нескольких десятилетий в государственном и банковском секторе многих стран мира.

Поэтому, 4 апреля губернатор Нью-Джерси Фил Мерфи сообщил, что штату нужны добровольцы, которые смогли бы обновить устаревшие системы, написанные на языке Cobol.

Курсы по Cobol

Мероприятия по обучению и распространению курсов Cobol будут выполняться по инициативе IBM и Open Mainframe Project, а их оперативная цель – возрождение и поддержку сообщества программистов на Cobol, сообщает Input Mag.

Все учебные материалы курса программирования Cobol будут через некоторое время выложены на GitHub на странице проекту Open Mainframe Project. Этот ресурс создан специалистами организации Linux Foundation и предназначен для создания проектов с открытым исходным кодом для запуска на основном комплекте.

Что известно об использовании Cobol

До недавнего Cobol был мертвым языком, который на данный момент входит в программу большинства университетов уже несколько десятилетий, и редкие специалисты Cobol получают от 55 до 85 долларов в час.

Программы на Cobol активно использовались во всем мире в правительственных учреждениях и на предприятиях. В 1997 году исследовательская и консалтинговая компания Gartner Group сообщала, что 80% бизнеса в мире использует программы, написанные на языке Cobol, причем ежегодно в то время писалось более 200 миллиардов строк кода.

В 2006 и 2012 годах исследования Computerworld показали, что более 60% организаций использовали Cobol (более C++ и Visual Basic.NET). В 2016 году отчет для Палаты представителей показал, что Cobol все еще использовался многими федеральными агентствами.

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