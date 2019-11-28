iFixit заглянули внутрь Smart Battery Case для iPhone 11 с помощью рентгена

Сайт iFixit и компания Creative Electron просканировали чехол рентгеном, чтобы выяснить, как работает механизм кнопки запуска камеры, которую предыдущие версии чехлов от Apple не имели.

В iFixit все же разобрались, как именно работает кнопка запуска камеры в чехле, и продемонстрировали это на своем сайте.

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Как же это работает

Оказывается, что нажатие обрабатывает небольшая печатная плата, расположенная внутри корпуса.



"Внутренности" нового чехла от Apple / iFixit

Она подключается к кнопке камеры через порт Lightning в нижней части корпуса. Кнопка утоплена в корпус чехла, чтобы избежать нежелательных срабатываний в кармане или сумке.



Кнопка подключается через разъем Lightning / iFixit

На фото также виден встроенный аккумулятор, катушка индуктивной зарядки и другие схемы.

Цвета и цена

Smart Battery Case выпускается в белом и черном цвете для всех новых iPhone, а для моделей iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max также доступна розовая окраска. Стоимость новинок составляет 129 долларов (ориентировочно 3 100 гривен по курсу по состоянию на 25 ноября 2019 года). Заметим, почти за те же деньги можно приобрести смартфон Xiaomi Redmi 8.

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