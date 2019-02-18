Игра Apex Legends неожиданно принесла успех проекту другой компании: детали

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Промо игры Apex Construct
Промо игры Apex Construct / Скриншот из видео

Неожиданный успех игры Apex Legends от компании Respawn Entertainment вызвал большой интерес к предыдущей игре студии – Titanfall 2. Однако "королевская битва" помогла не только своим разработчикам: из-за невнимательности геймеров популярность набрала игра для виртуальной реальности Apex Construct.

Малоизвестная шведская студия Fast Travel Games сообщила, что за последние недели их продажи VR-игры Apex Construct оказались выше, чем за весь 2018 год, передает 4PDA.

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Почему так произошло? Причиной тому стала схожесть названий и даже логотипов с творением Respawn Entertainment. По словам представителя Fast Travel Games, просмотры их инди-проекта в Steam и вовсе выросли на колоссальные 4000%.

Трейлер игры Apex Construct – смотрите видео

Интересно, что Apex Legends и Apex Construct путают преимущественно геймеры из Китая. Их даже не останавливает тот факт, что онлайн-шутер от создателей Titanfall просто недоступен в Steam и распространяется абсолютно бесплатно. Более того, многие из них приобрели VR-игру за 30 долларов, не удосужившись посмотреть скриншоты или прочитать описание.

За последние 7 дней мы продали больше копий Apex Construct в Китае, чем за весь 2018 год,
– заявил комьюнити-менеджер Fast Travel Games.

Как решат эту проблему? Представитель компании уверен, что большинство покупок будет возвращено, когда игроки поймут свою ошибку. По его словам, разработчики ничего не имеют против и все понимают.

Трейлер игры Apex Legends – смотрите видео

Однако в Apex Construct недовольны появлением негативных отзывов к их творению от невнимательных геймеров. Команда Steam Community уже пообещала разобраться в этой ситуации.

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Теги: Техно Китай Игры Steam
Источник: 24 Канал
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