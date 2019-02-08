Игра Apex Legends установила еще один невероятный рекорд

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Apex Legends привлекла более 10 миллионов игроков
Apex Legends привлекла более 10 миллионов игроков / Фото из свободных источников

Прошло несколько дней с момента релиза "королевской битвы" от EA и Respawn Entertainment – Apex Legends. Игру встретили очень тепло и даже исполнительный директор студии-разработчика Винс Зампелла объявил, что за первые трое суток их игра привлекла более 10 миллионов игроков.

Как сообщает ресурс Engadget, кроме этого пиковое число пользователей, которые одновременно сыграли в Apex Legends, превысило отметку в миллион.

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Перспективы игры. Такие темпы дают все основания предполагать, что Apex Legends удастся со временем значительно сократить дистанцию ​​с лидером "королевских битв" – тоже бесплатной Fortnite от Epic Games.

Еще в ноябре количество одновременных игроков в ней составляло 8,3 миллиона. А виртуальное выступление диджея Marshmello прямо из игры смотрело более 10 миллионов человек.

Трейлер игры Apex Legends – смотрите видео

Не последняя игра во вселенной Titanfall. Многие игроки выразили сожаление по поводу того, что последней игрой от Respawn не стала Titanfall 3, которая, как выяснилось, даже не находится в разработке. Однако студия ответила, что Apex Legends – не обязательно последняя игра в мире Titanfall.

Apex Legends
Apex Legends продолжает завоевывать любовь фанатов

Кроме того, как можно заметить, она оказалась гораздо более успешной, чем сюжетная игра с традиционным мультиплеером, за счет популярного жанра и бесплатного распространения.

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Главные конкуренты игры. Остается еще выяснить, сможет ли она занять достойное место среди успешных "королевских сражений": PUBG, Call of Duty: Black Ops 4 и, конечно же, Fortnite.

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Теги: Electronic Arts Техно Игры
Источник: 24 Канал
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