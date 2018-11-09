Игра ARK: Survival Evolved стала бесплатной

Популярная игра ARK: Survival Evolved временно стала бесплатной. В свободном доступе она будет до 11 ноября. При этом еще несколько дней на нее будет действовать дополнительная скидка.

Сюжет игры состоит в том, что игроков перебрасывают на загадочный остров, с загадочной флорой и фауной. При этом геймерам грозит буквально все. Любое животное может оказаться опасным хищником, а случайный прохожий – врагом.

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Добавляет сложностей и погода, она очень непредсказуемая. Для выживания здесь понадобится смекалка, упорство и, конечно, бесстрашие: ведь надо будет взглянуть в лицо тираннозаврам.

Если вы не успели поиграть в этот экшн бесплатно, то до 13 ноября на игру будет действовать скидка в 60%.

ARK: Survival Evolved: трейлер

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