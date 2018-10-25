До релиза игры Battlefield V остается меньше месяца. Поэтому компания Electronic Arts на своем официальном сайте поделилась планами по развитию шутера.

Об этом сообщается на официальном сайте Electronic Arts.

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В рамках сервисной модели "Ход войны" разработчики обещают добавлять в шутер новые виды оружия и техники, устройства, укрепление, карты, режимы, а также производить технические правки и всячески улучшать геймплей.

Таким образом, к следующей весне Battlefield V ждут следующие три этапа тематических обновлений:

"Увертюра" (декабрь – январь): заключительный раздел сюжетной кампании, что рассказывает о немецких танкистах ("Последний Тигр"), мультиплеєрная карта "Панцершторм", режим "Стрельбище" для проведения тренировок с разной экипировкой и оружием, а также возможность кастомизировать технику; "Удар молнии" (январь – март): кооператив, обновленные режимы "Штурм" и "отряда захвата" для классического мультиплеера; "Испытание огнем" (с марта): добавление греческой локации и запуск королевской битвы "Огненный шторм", где 16 отрядов сразятся на самой большой карте в истории серии.



План развития Battlefield V

Отметим Battlefield V поступит в продажу 20 ноября на PS4, Xbox One и РС. На старте игроков ждет три полноценных разделы одиночной кампании и восемь мультиплеерных карт.

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