Игра Borderlands 3 установила несколько невероятных рекордов

В начале месяца, 13 сентября, студия 2K Games выпустила свой мультиплеерный шутер Borderlands 3. Несмотря на некоторые технические проблемы, игра очень хорошо продается и уже стала самым успешным проектом студии.

Разработчики Borderlands 3 заявляют, что за пять дней после старта продаж игра продалась в количестве 5 миллионов копий, сообщает DSOGaming.

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Такими цифрами проект установил сразу несколько рекордов издателя 2K Games, среди которых "самый успешный релиз в истории 2K Games", "самые высокие предварительные заказы в истории 2K Games" и "самый успешный релиз на РС в истории 2K Games. Также игра поставила рекорд по предзаказу в магазине Epic Games Store.

Трейлер игры Borderlands 3 – смотрите видео

Кроме того, производитель заявил, что продажи игр франшизы Borderlands перевалили за отметку в 1 миллиард долларов. Это второй подобный показатель 2K Games после серии NBA 2K.

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