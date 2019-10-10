Игра Call of Duty Mobile установила невероятный рекорд

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Игра Call of Duty Mobile установила невероятный рекорд
Игра Call of Duty Mobile установила невероятный рекорд / Фото из свободных источников

За первую неделю после официального релиза Call of Duty Mobile количество загрузок игры превысило 100 миллионов. Этот показатель делает проект самым успешным релизом в истории игр для iOS и Android.

Результаты конкурентов. Показатели шутера в несколько раз превосходят результаты PlayerUnknown's Battlegrounds и Fortnite за аналогичный период, сообщает 4PDA.

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Для сравнения, вышеназванные шутеры – титаны PUBG и Fortnite скачали 26,3 миллиона и 22,5 миллиона раз соответственно. Экшен Apex Legends может похвастаться 25 миллионами загрузок на PC, PlayStation 4 и Xbox One.

То есть показатели Call of Duty Mobile превосходят результаты самых успешных шутеров последних лет вместе взятых. Что касается прибыли, то мобильный боевик уже принес своим создателям впечатляющие 17,7 миллиона долларов.

Главным конкурентом Call of Duty Mobile в вопросе успешности остается Mario Kart Tour, которая показала рекордное количество загрузок в первые дни релиза. Гонка показала лучший старт среди игр Nintendo – за несколько дней ее установили 90 миллионов раз.

Трейлер игры Call of Duty Mobile – смотрите видео

Что известно об игре? Напомним, шутер Call of Duty Mobile вышел на iOS и Android 1 октября. Сейчас в нем доступны классический мультиплеер и "королевская битва". Вскоре разработчики добавят и зомби-режим.

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Успех мобильной итерации боевика аналитики связывают с повышенным интересом к его "старшему брату" в лице перезапуска Modern Warfare, который выйдет уже 25 октября.

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Автор: Ева Шварц
Теги: Техно Игры Приложения
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