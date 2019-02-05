Игра Cyberpunk 2077 осталась без креативного директора: детали

Ролевая игра Cyberpunk 2077 – один из крупнейших проектов за всю историю польской студии CD Projekt RED. Однако недавно руководитель отдела по связям с инвесторами Каролина Гнац сообщила, что креативный директор Себестьян Стемпень из проекта ушел к Blizzard Entertainment.

Ceбастьян Cтeмпeнь долгое время работал в CD Projekt, а с 2016 года был ответственным за сюжет и сеттинг Cyberpunk 2077, сообщает Overclockers.

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Почему Стемпель покинул компанию? В январе 2019 года специалист покинул компанию ради работы над новой частью Diablo в Blizzard. Однако руководство студии гарантирует, что его увольнение не повлияет на темпы разработки Cyberpunk 2077.

Команда продолжает работу над амбициозным проектом. За последние полгода студия выделила новые ресурсы на создание своей экшен-RPG. Если в августе команда Cyberpunk 2077 оценивалась в 300-350 человек, которые работают в офисах в Варшаве и Кракове, то теперь к ним присоединились сотрудники филиала во Вроцлаве.

Таким образом, общее количество специалистов перевалило за отметку в 400 человек. Для сравнения в разгар работы над игрой "Ведьмак 3", число занятых над проектом работников не превышало 250 человек.

Трейлер игры Cyberpunk 2077 – смотрите видео

Когда выйдет игра Cyberpunk 2077? На данный момент CD Projekt RED не спешит делиться подробностями о Cyberpunk 2077. Известно, что игра готовится в версиях для ПК, Xbox One и PlayStation 4. Дата выхода остается неизвестной. Однако большинство экспертов ожидают, что Cyberpunk 2077 поступит в продажу в 2020 году.

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