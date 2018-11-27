Игра Darksiders III официально доступна на PC, PlayStation 4 и Xbox One

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Darksiders III: сюжет, трейлер, системные требования
Darksiders III: сюжет, трейлер, системные требования / Фото из свободных источников

Во вторник, 27 ноября, свет увидела постапокалиптическая игра Darksiders III. В продажу поступило три издания: стандартное, делюкс и Blades & Whip Edition. А сама игра вышла на PC, PlayStation 4 и Xbox One.

Игра Darksiders III разработана компанией Gunfire Games, а выдавать action RPG будет австрийская компания THQ Nordic. Игра является продолжением Darksiders II и третьей частью серии игр Darksiders.

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Главной героиней игры является Ярость – сестра смерти, Раздора и войны. Ярость - маг, использующий для победы над врагами различные заклинания и свой кнут. По сюжету Ярость должна выполнить поручение обугленного совета - уничтожить семь смертных грехов и восстановить баланс в мире.

События игры происходят в постапокалиптическом мире. Локации, посещаемые Яростью, будут окружены природой. Хронологически игра будет проходить параллельно с Darksiders II.

Darksiders III
Скриншот из игры Darksiders III

THQ Nordic рассказала о том, что на прохождение Darksiders III уйдет примерно 15 часов. Хотя, возможно, для полного завершения игры может потребоваться больше времени.

В плане продолжительности третья часть ближе к первой, прохождение которой занимало 10-20 часов. Второй выпуск цикла ругали за излишнюю затянутость. Авторы, видимо, прислушались к критике фанатов и сделали новую игру не такой "скучной", как сиквел.

Трейлер игры Darksiders III - смотрите видео

 

Относительно системных требований Darksiders III, то для современного экшена они более чем демократичные.

Минимальные системные требования Darksiders III

  • Операционная системаWindows 7 / 8 / 10 (64 бит)
  • Процессор AMD FX-8320 (3,5 ГГц) / Intel i5-4690K (3,5 ГГц)
  • Видеокарта GeForce GTX 660 / Radeon R7 370 (2 ГБ)
  • Оперативная память8 ГБ
  • Версия DirectX11
  • Свободное место на жестком диске25 ГБ

 

Рекомендованные системные требования Darksiders III

  • Операционная системаWindows 7 / 8 / 10 (64 біт)
  • ПроцессорIntel Core i7-3930K (3,2 ГГц) / AMD Ryzen 5 1600 (3,2 ГГц)
  • ВидеокартаAMD Radeon RX 480 / NVIDIA GeForce GTX 970 (4 ГБ)
  • Оперативная память16 ГБ
  • Версия DirectX11
  • Свободное место на жестком диске25 ГБ

 

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Теги: Техно Игры
Источник: Техно
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