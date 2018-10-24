Игра Devil May Cry 5 Limited Edition обойдется в тысячи долларов: шокирующие цены

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Игра Devil May Cry 5 Limited Edition будет стоить от 5 до 8 тысяч долларов
Игра Devil May Cry 5 Limited Edition будет стоить от 5 до 8 тысяч долларов / Скриншот из игры

Японская корпорация Capcom представила самые дорогие издание игры Devil May Cry 5 за всю историю игровой индустрии. Скорее всего, они рассчитаны на очень богатых или фанатично преданных поклонников франшизы Devil May Cry.

Об этом сообщается на официальном сайте Capcom.

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Фокус в том, что в комплект с игрой включили верхнюю одежду одного из героев DMC 5. Наиболее "доступным" вариантом выступает подарочный набор с накидкой персонажа по имени V за 5 300 долларов (около 149 200 гривен).

Devil May Cry 5
Верхняя одежда V за 5 300 долларов

Далее идет стильный темно-синий плащ Неро с оторванным рукавом за 6 600 долларов (около 185 800 гривен).

Devil May Cry 5
Куртка Неро обойдется в 6 600 долларов

Наряд главного героя Данте в виде темно-бордового кожаного плаща с наплечной кобурой будет стоить "жалких" 8 000 долларов (около 225 200 гривен).

Devil May Cry 5
Наряд героя Данте станет самым дорогим и будет стоить 8 000 долларов

Наконец, заботливые геймеры смогут пощеголять в фирменной рубашке с логотипом Devil May Cry, купив издание DMC5 106 долларов (около 3 000 гривен).

Отметим, выход Devil May Cry 5 состоится 8 марта 2019 года в версиях для PC, PlayStation 4 и Xbox One.

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Теги: Игры Техно Япония Цены
Источник: Техно
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