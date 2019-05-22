Игра EVE Online выйдет на iOS и Android: первый трейлер и дата выхода

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Игра EVE Online выйдет на iOS и Android
Игра EVE Online выйдет на iOS и Android / Фото из открытых источников

Игра EVE Online стала одной из первых в некогда инновационном жанре массовых многопользовательских онлайн-игр. Проект впервые увидел свет в 2003 году, и вот культовая игра через 16 лет доберется и до мобильных устройств.

Что известно о новой игре? Как сообщает Wccftech, в 2017 году китайский издатель NetEase и разработчик Crowd Control Productions анонсировали свою новую разработку для мобильных устройств под рабочим названием Project Aurora.

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За последние годы проект получил официальное название EVE Online: Infinite Galaxy, а теперь и обзавелся первым трейлером.

Трейлер игры EVE Online: Infinite Galaxy – смотрите видео

Геймплей. Разработчики обещают реализовать в игре более 8 тісяч звездных систем, которые можно будет покорять на сотне различных кораблей. Ролик также демонстрирует некоторые возможности игры: так, в ней отчетливо появится механика сбора ресурсов, торговли, экипировки своего звездолета и, конечно же, боевая система.

Дата выхода. Отметим, игра выйдет до конца этого года на смартфонах под управлением iOS и Android.


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Теги: Техно Игры iOS Android
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