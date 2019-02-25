Игра Fortnite получит одну из ключевых особенностей Apex Legends: детали

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Игра Fortnite получит одну из ключевых особенностей Apex Legends
Игра Fortnite получит одну из ключевых особенностей Apex Legends / Фото из открытых источников

Игра Apex Legends отличается от других "королевских сражений" некоторыми особенностями. В частности, в игре есть возможность воскресить союзников, которых убили. А теперь такая же возможность появится еще в одной уже культовой игре – Fortnite.

Детали о новой функции. Как сообщает PC Gamer, продюсер Fortnite Зак Эстепа рассказал некоторые особенности новой возможности в "королевской битве" от Epic Games.

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Мы уже давно планировали добавить что-то подобное и тестировали различные опции внутри студии. Нужно убедиться в том, что такое нововведение хорошо впишется в игру, и оценить, как сильно оно на все повлияет. Следите за обновлениями в восьмом сезоне
– отметил Зак Эстепа.

Популярные стримеры Fortnite, в том числе Ninja, DrLupo и Cloakzy, поддержали эту идею и тоже хотели бы видеть в игре возможность воскресения. Сейчас убитый кем-то в Fortnite участник остается мертвым до самого конца матча.

Трейлер игры Apex Legends – смотрите видео

Новые возможности в 8 сезоне. В той же беседе ведущий дизайнер шутера Эрик Уильямсон подтвердил, что в восьмом сезоне следует ожидать улучшенную систему коммуникации, которая поможет "устанавливать метки на карте и общаться с товарищами".

Возможно, какие-то идеи разработчики заимствуют все у той же Apex Legends – доступные в ней опции настолько удобны, что побеждать в матчах там не так уж и сложно даже без использования микрофонов.

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Теги: Техно Игры
Источник: 24 Канал
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