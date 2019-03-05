Игра Forza Horizon 4 выйдет на iOS, Android и Widows: детали

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Игра Forza Horizon 4 выйдет на iOS, Android и Widows
Игра Forza Horizon 4 выйдет на iOS, Android и Widows / Скриншот из игры

Всего несколько месяцев назад геймеры активно обсуждали Forza Horizon 4, которая поставила новую планку для гоночных симуляторов. А уже сейчас в СМИ появилась информация, что популярная серия может выйти на мобильных устройствах.

Как сообщает Windows Central, такие сведения появились в сети по чистой случайности. В одном из постов студии Turn 10, ответственной за Forza Motorsport и Forza Horizon, появилась ссылка на локальную страницу, недоступную для пользователей.

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В адресной строке, однако, отразилось достаточно информации, чтобы фанаты серии пришли в восторг. Там было указано, что в сотрудничестве с командой Electric Square создается некий проект под названием Forza Street, ориентированный на Android, iOS и Windows 10.

Forza Horizon 4
Forza Horizon 4 может появиться на мобильных устройствах

Отметим, Electric Square ранее уже сотрудничала с Microsoft при работе над игрой Miami Street.

И хотя до официального анонса рано утверждать, что информация о Forza Street правдивая, журналисты считают, что такое совпадение не случайно. Возможно, вскоре корпорация действительно представит мобильную Forza, а пока геймерам остается лишь покорно ждать.

Трейлер игры Forza Horizon 4 – смотрите видео

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Теги: Техно Новости Техно Игры Android Microsoft iOS
Источник: 24 Канал
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