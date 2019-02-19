Игра God of War получила еще одну престижную награду

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Игра God of War получила еще одну престижную награду
Игра God of War получила еще одну престижную награду / Скриншот из игры

Лучшая игра 2018 года – God of War – до сих пор продолжает собирать престижные награды. Недавно боевик получил награду Гильдии сценаристов США за лучший сценарий к видеоигре.

Награды God of War. Совсем недавно творение SIE Santa Monica Studios получило главный приз на церемонии The Game Awards, а на прошлой неделе победило в девяти номинациях элитной премии D.I. C.E. Awards, учрежденной Академией интерактивных искусств и наук, сообщает 4PDA.

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Детали премии. В номинации за лучший игровой сценарий "соседями" God of War стали такие хиты прошлого года, как Assassin's Creed Odyssey, Marvel's Spider-Man, Pillars of Eternity 2 и Batman: The Enemy Within-Эпизод 5.

Однако жюри премии Гильдии сценаристов США, которая традиционно проводится незадолго до вручения "Оскара", все же отдало предпочтение детищу Мэтта Софоса, Ричарда Гангранд Гобера и Кори Барлога – именно эти люди отвечали за первоклассный сценарий "Бога войны".

Трейлер игры God of War – смотрите видео

Отметим, боевик God of War вышел 20 апреля 2018 года эксклюзивно для PlayStation 4. Восьмую часть культовой серии слэшеров крайне тепло приняли как критики, так и геймеры.

Что известно о премии? Премия Гильдии сценаристов США проводится ежегодно начиная с 1949 года. Ее учредители – две "ветки" гильдии: Западная и Восточная. Награды вручаются как большому кино, так и телесериалам, а с недавнего времени и видеоиграм.

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Теги: Техно Игры
Источник: 24 Канал
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