Игра God of War получила еще одну престижную награду

Лучшая игра 2018 года – God of War – до сих пор продолжает собирать престижные награды. Недавно боевик получил награду Гильдии сценаристов США за лучший сценарий к видеоигре.

Награды God of War. Совсем недавно творение SIE Santa Monica Studios получило главный приз на церемонии The Game Awards, а на прошлой неделе победило в девяти номинациях элитной премии D.I. C.E. Awards, учрежденной Академией интерактивных искусств и наук, сообщает 4PDA.

Детали премии. В номинации за лучший игровой сценарий "соседями" God of War стали такие хиты прошлого года, как Assassin's Creed Odyssey, Marvel's Spider-Man, Pillars of Eternity 2 и Batman: The Enemy Within-Эпизод 5.

Однако жюри премии Гильдии сценаристов США, которая традиционно проводится незадолго до вручения "Оскара", все же отдало предпочтение детищу Мэтта Софоса, Ричарда Гангранд Гобера и Кори Барлога – именно эти люди отвечали за первоклассный сценарий "Бога войны".

Отметим, боевик God of War вышел 20 апреля 2018 года эксклюзивно для PlayStation 4. Восьмую часть культовой серии слэшеров крайне тепло приняли как критики, так и геймеры.

Что известно о премии? Премия Гильдии сценаристов США проводится ежегодно начиная с 1949 года. Ее учредители – две "ветки" гильдии: Западная и Восточная. Награды вручаются как большому кино, так и телесериалам, а с недавнего времени и видеоиграм.

