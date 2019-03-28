Игра Gwent по мотивам "Ведьмака" выйдет на iOS и Android

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Игра Gwent по мотивам "Ведьмака" выйдет на iOS и Android
Игра Gwent по мотивам "Ведьмака" выйдет на iOS и Android / Фото из свободных источников

Сейчас все внимание фанатов The Witcher приковано к сериалу от Netflix, однако студия CD Projekt нашла способ напомнить о культовой игре. Компания решила, что пора Gwent – карточной игре по "Ведьмаку", отвоевать свое.

Как сообщает PlayGwent, сначала компания анонсировала дополнение "Алое проклятие", а теперь в ход пустили и тяжелую артиллерию: "Гвинт" перебирается на смартфоны.

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Дата выхода. Больше всего повезло владельцам iPhone: они получат доступ к мобильной версии Gwent уже в этом году. Про обладателей Android-устройств тоже не забыли, однако о сроках премьеры на этой платформе сообщат позже.

Что известно об игре? Впрочем, о самой игре пока известно не так много: разработчики уверяют, что адаптировали технологии под смартфоны, сохранив при этом привычную графику и захватывающий геймплей.

Детали о первом дополнении. Пока у пользователей Gwent и без мобильной версии полно дел. В четверг, 28 марта, выходит первое дополнение для игры – "Алое проклятие". Из нововведений обещают более 100 карт, 31 нейтральную и по 14 каждой фракции, и необычный сюжетный поворот.

Тизер дополнения "Алое проклятие" к игре Gwent – смотрите видео

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Теги: Техно Игры
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