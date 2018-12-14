Игра-хоррор DayZ о постсоветской стране зомби Чернорусии стала временно бесплатной

Еще в конце 2013 года Bohemia Interactive выпустили на платформе Steam многопользовательскую компьютерную игру в жанре survival horror с открытым миром DayZ. Прошло 5 лет, как компания доработала ее и игра вышла за пределы Steam Early Access.

Так, разработчики игры выпустили трейлер, в котором можно увидеть, что в ней обновились графика, освещение, а также сам геймплей.

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Согласно обнародованной информации, как и ранее, игрокам (в одиночку или с друзьями) придется выживать в постапокалиптическом мире, собирая оружие, припасы, а также строя укрепления.

Правда, на этом приятности не закончились. Чтобы больше игроков обратили внимание на обновленную DayZ, Bohemia Interactive устроили бесплатные выходные на Steam, которые продлятся до 17 декабря. Кроме того, в этот период игру здесь можно будет приобрести со скидкой в 15%, а потом цена все же вырастет с 34-х до 45 долларов (с 849 гривен до 722-х).

Более подробная информация о будущем DayZ, по словам разработчиков, должна появиться уже с 17 по 21 декабря.

Добавим, что вышеупомянутый хоррор еще доступен на Xbox One, однако, полноценный релиз состоится в 2019 году. Тогда же Bohemia Interactive обещает выпустить версию для PlayStation 4.

Что нового появилось в DayZ: смотрите видео

Какой сюжет у игры DayZ? Действие игры происходит в вымышленном постсоветском государстве Чернорусия, жители которой в результате катаклизма превратились в агрессивных зомби. Управляемый игроком персонаж должен выжить во враждебном окружении, избегая врагов и добывая в заброшенных зданиях оружие, еду и другие припасы. Одновременно с ним на той же карте действуют и другие игроки, каждый из которых имеет право убивать персонажей других игроков, избегать их или объединяться с ними в группы для совместного выживания.