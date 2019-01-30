Игра Metro: Exodus от украинских разработчиков не появится в Steam: известна причина

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Metro: Exodus от украинских разработчиков не появится в Steam
Metro: Exodus от украинских разработчиков не появится в Steam / Фото из свободных источников

Вскоре состоится релиз игры Metro: Exodus. В связи с этим издательство Deep Silver сообщило, что PC-версия игры не выйдет в магазине Steam. Причиной этому стал новый контракт издательства.

Deep Silver заключила партнерское соглашение с Epic Games, согласно которому одна из самых ожидаемых игр 2019 года, Metro: Exodus, станет временным эксклюзивом Epic Games Store, сообщает Overclockers.

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Когда Metro: Exodus появится в Steam? В Steam и других сервисах цифровой дистрибуции шутер появится после 14 февраля 2020 года. Что касается Metro 2033: Redux и Metro: Last Light Redux, то они также появятся в магазине от Epic Games течение 2019 года.

Metro: Exodus
Скриншот из игры Metro: Exodus

Отмечается, что если вы успели предварительно заказать игру в Steam до 29 января, то она все же будет вам доступна в день выхода. Также у вас останется возможность получать патчи и DLC в сервисе от Valve.

Почему Metro: Exodus не будет в Steam? По словам генерального директора Deep Silver Клеменса Кундратица, благодаря тому, что Epic забирает у разработчиков только 12% выручки, издатели "Метро" смогут вложить сэкономленные деньги в развитие серии. Кундратиц уверен, что фанаты от этого только выиграют.

Трейлер игры Metro: Exodus – смотрите видео

Epic Games Store выбирают и другие издатели. Это не первый случай, когда разработчики крупных проектов отказываются от Steam в пользу Epic Games Store. Так, в этом месяце Ubisoft сообщила, что Tom Clancy's The Division 2 выйдет в Epic Games Store и покинет Steam. Заметим, что The Division 2 и Metro: Exodus входили в десятку самых желанных игр среди пользователей Steam.

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Теги: Техно Игры 4A Games Steam
Источник: Техно
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