Игра Metro: Exodus получила тысячи положительных отзывов в Steam

Еще совсем недавно геймеры обвалили рейтинги всех предыдущих частей игры Metro в Steam. Однако сейчас последняя Metro: Exodus в том же цифровом магазине получила массу положительных отзывов, хотя и не продается в Steam.

История скандала со Steam. Решение 4A Games и Deep Silver сделать постапокалиптический шутер временным эксклюзивом Epic Games Store вызвало волну возмущения геймеров. Хотя игра и исчезла с прилавков магазина, однако в Steam по-прежнему есть страница Metro: Exodus с описанием и скриншотами, а пользователи могут оставлять отзывы.

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Отзывы геймеров. Как отмечает Eurogamer, можно было бы предположить, что и Metro: Exodus подвергнется наплыву негативных отзывов, но это не так. На деле игроки заполнили страницу постапокалиптического боевика положительными отзывами до такой степени, что игра получила "очень позитивный" рейтинг (из более 2500 осмотров на момент написания 85% были положительными).

Трейлер Metro: Exodus – смотрите видео

Конечно, стоит отметить, что оставляют отзывы в основном преданные фанаты, которые заранее оформили предварительные заказы (до перехода в Epic Games Store игру в Steam купили 200 тысяч человек). И все равно результат интересен.

Несмотря на все недоразумения вокруг и мое личное убеждение, что решение издателя было несправедливым для тех клиентов Steam, которые планировали купить игру после запуска, команда 4A Games сделала шедевр. Эта игра – искусство. Они создали нечто уникальное и красивое из этого заброшенного постапокалиптического мира,

– отметил пользователя AMZ.

"Exodus – замечательная игра, которой явно не помешают заплатки и исправления. Если бы запуск не был омрачен недоразумениями из-за сомнительного бизнес-решения, то, думаю, игра была бы очень любимой сейчас", – подчеркнул AKatarzynaK.

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Критика игры. Игроки не только хвалят Metro: Exodus в своих обзорах, но и часто одновременно критикуют решение об уходе из Steam, а также жалуются на большое количество технических недостатков и ошибок.

Скриншот из игры Metro: Exodus

К слову, компания Epic Games планирует добавить такую ​​же систему отзывов пользователей в свой магазин, но она будет включаться по решению разработчиков.

Мы экспериментируем с другими механизмами, чтобы улучшить эту функциональность,

– отметил глава Epic Тим Суини.

Отзывы о технической части. Техническая часть Metro: Exodus тоже стала объектом бурного обсуждения. Специалисты по цифровой лаборатории Eurogamer назвали визуальную составляющую шутера выдающимся технологическим достижением, а в версии для ПК с поддержкой RTX, – настоящим феноменом. Эти похвалы не смог пропустить мимо ушей технический директор Activision Анджело Пеше, который отметил, что в данном случае посредственное назвали передовым.

Скриншот из игры Metro: Exodus

Дата анонса. Напомним, Metro: Exodus вышла 15 февраля на ПК, PS4 и Xbox One. Версия для ПК доступна сейчас для покупки только в Epic Games Store, в Steam игра появится в феврале 2020 года.

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