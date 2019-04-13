Игра Mortal Kombat могла получить еще одно переиздание: детали и скриншоты

В последнее время в игровой индустрии студии часто переиздают старые игры, что не остается без внимания фанатов. Правда не все они доходят до конечного потребителя. Именно так произошло с одним из переизданий культовой игры Mortal Kombat.

По данным издания DSOG, ремейком занималась Blind Squirrel Games – коллектив с завидным портфолио, наработанным в сотрудничестве со многими именитыми корпорациями.

Читайте также: Миллионер хочет воссоздать на частном острове настоящую компьютерную игру

Один из художников команды подтвердил, что студия работала над Mortal Kombat Kollection Online. Игра, судя по всему, должна была включать три части файтинга и особый новый режим Krypt, но теперь все это в прошлом – проект заморозили.

Причины такого решения неизвестны, но у пользователей есть шанс хотя бы взглянуть на то, каким мог быть результат труда.

К слову, Mortal Kombat Kollection Online – не единственная попытка подарить новую жизнь легенде. В прошлом году благодаря все тому же изданию DSOG геймеры узнали о Mortal Kombat Returns – фанатском проекте, который сильно впечатлил Warner Bros., но все равно был отвергнут компанией. Энтузиасты, впрочем, тогда не захотели отправлять в корзину результаты своих стараний и выложили игру в общий доступ.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно