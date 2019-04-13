Игра Mortal Kombat могла получить еще одно переиздание: детали и скриншоты

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Mortal Kombat могла получить еще одно переиздание
Mortal Kombat могла получить еще одно переиздание / Фото из открытых источников

В последнее время в игровой индустрии студии часто переиздают старые игры, что не остается без внимания фанатов. Правда не все они доходят до конечного потребителя. Именно так произошло с одним из переизданий культовой игры Mortal Kombat.

По данным издания DSOG, ремейком занималась Blind Squirrel Games – коллектив с завидным портфолио, наработанным в сотрудничестве со многими именитыми корпорациями.

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Один из художников команды подтвердил, что студия работала над Mortal Kombat Kollection Online. Игра, судя по всему, должна была включать три части файтинга и особый новый режим Krypt, но теперь все это в прошлом – проект заморозили.

Причины такого решения неизвестны, но у пользователей есть шанс хотя бы взглянуть на то, каким мог быть результат труда.

 

К слову, Mortal Kombat Kollection Online – не единственная попытка подарить новую жизнь легенде. В прошлом году благодаря все тому же изданию DSOG геймеры узнали о Mortal Kombat Returns – фанатском проекте, который сильно впечатлил Warner Bros., но все равно был отвергнут компанией. Энтузиасты, впрочем, тогда не захотели отправлять в корзину результаты своих стараний и выложили игру в общий доступ.

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Теги: Техно Игры
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