Игра от украинских разработчиков Metro: Exodus стала лидером продаж в Великобритании

Metro: Exodus официально вышла только в пятницу, 15 февраля, однако за это время она уже успела получить бешеную популярность в Великобритании. Более того, по продажам экземпляров шутер от украинской студии обогнал даже Red Dead Redemption 2.

Портал Gamesindustry.biz опубликовал 10 игр, которые лучше всего продавались на физических носителях в Великобритании. При расчете во внимание принимались итоги прошедшей недели.

Первое место заняла Far Cry New Dawn, а чуть позади на расстоянии около двух тысяч копий расположилась Metro: Exodus. Можно отметить, что почти 60% продаж обеих игр пришлись на игровую консоль PlayStation 4.



Рейтинг игр, которые лучше всего продавались в Великобритании

Если же сравнить показатели с предыдущими частями франшизы, то Metro: Exodus смогла на 50% увеличить количество проданных копий по сравнению с Metro Last Light, выпущенной в 2013 году для платформ PC, Xbox 360 и PlayStation 3.

Трейлер игры Metro: Exodus – смотрите видео

Впечатляющий результат, учитывая огромный рост популярности покупок контента в цифровом формате по сравнению с физическими дисками за последние шесть лет.

В свою очередь Far Cry New Dawn продавалась на 86% хуже чем Far Cry 5. При этом не стоит забывать, что Far Cry New Dawn не является полноценной новой частью, а скорее спин-оффом Far Cry 5, а также использует большое количество ресурсов предыдущей игры, включая карту мира, локации и персонажей.

Трейлер игры Far Cry New Dawn – смотрите видео

Наиболее провальный запуск недели – Crackdown 3 от Microsoft с тринадцатым результатом в приведенных чартах. Ее продажи составили всего лишь 10% от результатов Crackdown 2 2010 года. Хотя игра наберет достаточную базу пользователей через подписочний сервис Xbox Game Pass.

