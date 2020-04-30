Игра про Клару Рокмор – интерактивный дудл от Google

Компания Google продолжает агитировать людей в мире оставаться дома. Чтобы пользователям было чем развлечься - поисковик представил дудл про американскую музыканткантку Клару Рокмор.

Это интерактивная игра, где пользователям предлагают "брать ноты", как это делала Клара Рокмор.

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Подробнее про дудл

Этот дудл не новый, его впервые показали еще в 2016 году. Он был посвящен 105-летию музыкантки Клары Рокмор. Но чтобы развлечь людей, которые сейчас на карантине, дудл снова появился на стартовой странице поисковика 30 апреля 2020 года. На интерактивном изображении Google одна из букв играет на терменвоксе (это электромузыкальный инструмент, созданный в 1920 году). При нажатии на дудл Google пользователь сможет сыграть в игру и создать собственную музыкальную композицию.

Дудл про Клару Рокмор / Скриншот

Кто такая Клара Рокмор

Это единственная в мире виртуозка в игре на терменвоксе. У нее был абсолютный слух, который помог ей не только овладеть инструментом, но даже усовершенствовать его.

Клара Рокмор была виртуозкой в игре на терменвоксе / скриншот

Собственно, благодаря Рокмор этот инструмент и стал популярным. Ведь большинство музыкантов использовали терменвокс для создания специальных эффектов, а вот Клара Рокмор сумела выполнять на нем классический репертуар.

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