Игра Red Dead Redemption 2 выйдет на iOS и Android

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Игра Red Dead Redemption 2 выйдет на iOS и Android
Игра Red Dead Redemption 2 выйдет на iOS и Android / Фото из свободных источников

Уже завтра, 26 октября, игра Red Dead Redemption 2 выйдет на всех платформах. Студия Rockstar поделилась новостью, что кроме полноценной версии вестерна, игра еще выйдет на iOS и Android.

Об этом сообщается на официальном сайте Rockstar.

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С помощью мобильного компаньона можно в реальном времени на экране девайса следить за основными характеристиками Артура Моргана, чтобы отключать пользовательский интерфейс без опасений потерять любую важную информацию. Также на устройстве можно включить интерактивную карту, отслеживая на ней точки интереса и местоположение героя.

Інтерактивна карта з нанесеними на неї елементами користувацького інтерфейсу
Интерактивная карта с нанесенными на нее элементами пользовательского интерфейса

К тому же игрок может следить за статистикой Rockstar Social Club и читать дневник протагониста с его мыслями о последних событиях. Вместе с этим через приложение можно получить доступ к мануалу и даже к огромному руководству по игре от издательства Piggyback.

Сторінка з щоденника Артура Моргана
Страница из дневника Артура Моргана

Выпуск подобных приложений-компаньонов в 2018 году кажется необычным. В начале текущего консольного поколения подобными продуктами сопровождались практически все крупные релизы, однако достаточно быстро от них отказались практически все разработчики.

Трейлер игры Red Dead Redemption 2 – смотрите видео

 

Отметим, на PlayStation 4 и Xbox One заочно хитовая Red Dead Redemption 2 выйдет, как и планировалось, 26 октября 2018 года. Вестерн, к слову, может стать не только главным релизом осени, но и первой игрой для PlayStation 4 на паре двухслойных Blu-ray дисков.

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Теги: iOS Техно Игры Android
Источник: Техно
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