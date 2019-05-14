Игра Red Dead Redemption 2 выйдет на PC: пользователи сети нашли еще одно подтверждение

Пока студия Rockstar официально не анонсировала версию игры Red Dead Redemption 2 для персональных компьютеров, однако у геймеров уже практически нет сомнений, что издатель активно работает над ее разработкой. Бывший программист студии раскрыл эту тайну в своем профиле на LinkedIn.

Как сообщает Wccftech, пользователи сети нашли в резюме бывшего программиста Rockstar информацию о его участии в разработке PC-версии игры.

Читайте также: Electronic Arts готовит новую часть игры Need for Speed: вероятная дата анонса

Щепотку интриги в эту ситуацию добавляет и то, что Нан Ма удалил упоминание о работе над Red Dead Redemption 2 для PC сразу после того, как это начали активно обсуждать пользователи Reddit.

Трейлер игры Red Dead Redemption 2 – смотрите видео

Кстати, это не первый подобный случай: ранее аналогичным образом "спалился" ведущий программист Rockstar.



Еще один сотрудник Rockstar "засветил" Red Dead Redemption 2 для PC

Напомним, Red Dead Redemption 2 вышла 26 октября 2018 года для консолей PS4 и Xbox One и получила массу восторженных отзывов, обогнала по заработку в первый уик-энд "Войну бесконечности", разошлась тиражом более 20 миллионов копий по всему миру и разбила сердца многих преданных адептов PC. Но теперь им, похоже, должно стать немножко легче.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно