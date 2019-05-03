Игра Star Citizen стала бесплатной

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Игра Star Citizen стала бесплатной
Игра Star Citizen стала бесплатной / pcgamer.com

Видеоигра Star Citizen стала временно бесплатной. Ее могут получить ПК-геймеры. Этот космический симулятор делает студия Cloud Imperium Games с 2013 года.

Почему игра стала бесплатной. Это мероприятие разработчики назвали "Свободный полет" и приурочили его к выходу обновления 3.5. После обновления игра получит новые корабли, женскую модель игрока и инструменты для кастомизации.

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Игроки же получат доступ к открытому миру и 5 кораблям, среди которых Anvil Arrow, MISC Prospector, Drake Cutlass Black, Aegis Avenger Titan и Drake Dragonfly.

Star Citizen: трейлер

Сколько времени игра будет бесплатной. Это мероприятие продлится до 8 мая. Именно к тому времени можно бесплатно скачать симулятор. Чтобы принять участие в "Свободном полете", нужно зарегистрироваться на сайте Star Citizen, ввести код для бесплатного доступа и скачать клиент игры.

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Теги: Техно Игры
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