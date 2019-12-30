Игра The Witcher 3: Wild Hunter побила собственный рекорд популярности
После долгожданной премьеры сериала "Ведьмак" от Netflix востребованность одноименной игровой трилогии от польской студии CD Projekt RED начала стремительно расти. Особенно пользователи подняли рейтинг третьей части The Witcher 3: Wild Hunter, которая побила все рекорды.
Новый рекорд
К теме: The Witcher: что почитать, во что сыграть, что посмотреть, если понравился сериал
В воскресенье, 29 декабря, в 19: 49 по киевскому времени в "Дикую Охоту" одновременно играли 92 272 игрока. Этот впечатляющий показатель стал абсолютным рекордом для легендарного триквела.
До этого его наивысшим результатом было 92 268 человека, которые одновременно играли в игру. И достигла знаковая RPG этого пика еще на релизе, в мае 2015 года.
Кстати, на этом победы третьего "Ведьмака" не закончились. После взятия знаковой планки онлайн ролевой игры продолжил расти. Растет и сейчас.
На момент написания новости пиковое количество пользователей, одновременно игравших в проект достигло 94 601 человека.
Причина такого успеха
Надо признать, это очень неплохие показатели для тайтла, который дебютировал четыре с половиной года назад. И благодарить за это стоит неоднозначному сериалу от Netflix. Который, кстати, снимался по книгам Анджея Сапковского и к играм не имеет отношения.
Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно