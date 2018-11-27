Игра War Thunder получит обновление: что изменится

Компания Gaijin Entertainment объявила, что с обновлением 1.85 многопользовательский экшн War Thunder получит наземную технику Италии. Уже в декабре итальянская авиация получит подкрепление в виде нескольких десятков моделей танков, самоходных артиллерийских установок, зениток и бронеавтомобилей.

Об этом сообщает Overclockers.

Читайте также: Игра Darksiders III официально доступна на PC, PlayStation 4 и Xbox One

Италия станет седьмой по счету игровой нацией в War Thunder, что располагает ветвями развития и воздушной и наземной техники. Десятки моделей охватят период от начала Второй мировой до поздних этапов "холодной войны".



Скриншот из игры War Thunder

В рядах итальянской армии игроки найдут бронеавтомобили с безоткатными противотанковыми орудиями, мощные самоходные зенитки и, конечно, итальянские танки, которые призваны внести большое разнообразие в привычные бои наземной техники.



Скриншот из игры War Thunder

Среди новых моделей итальянской бронетехники – Semovente 105/25 M43 – одна из самых продвинутых самоходных артиллерийских установок, выпущенных в Италии на поздних этапах войны. Премиальная версия Semovente 105/25 M43 вошла в состав специального набора в игровом магазине.



Итальянский танк Semovente 105/25

Обладатели любого из трех доступных сейчас наборов итальянской техники, P40 Leoncello и M26 Pershing Ariete, войдут в число испытателей итальянской наземной техники и смогут в числе первых опробовать ее в бою.

Читайте также: Alien: Blackout – 20th Century Fox готовит новую игру про чужого

Также присоединиться к испытанию смогут все танкисты War Thunder, которые выполнили серию специальных задач в игре. Задания будут опубликованы сразу с выходом обновления 1.85.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно