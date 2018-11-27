Игра War Thunder получит обновление: что изменится

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В War Thunder появятся итальянские танки
В War Thunder появятся итальянские танки / Overclockers

Компания Gaijin Entertainment объявила, что с обновлением 1.85 многопользовательский экшн War Thunder получит наземную технику Италии. Уже в декабре итальянская авиация получит подкрепление в виде нескольких десятков моделей танков, самоходных артиллерийских установок, зениток и бронеавтомобилей.

Об этом сообщает Overclockers.

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Италия станет седьмой по счету игровой нацией в War Thunder, что располагает ветвями развития и воздушной и наземной техники. Десятки моделей охватят период от начала Второй мировой до поздних этапов "холодной войны".

War Thunder
Скриншот из игры War Thunder

В рядах итальянской армии игроки найдут бронеавтомобили с безоткатными противотанковыми орудиями, мощные самоходные зенитки и, конечно, итальянские танки, которые призваны внести большое разнообразие в привычные бои наземной техники.

War Thunder
Скриншот из игры War Thunder

Среди новых моделей итальянской бронетехники – Semovente 105/25 M43 – одна из самых продвинутых самоходных артиллерийских установок, выпущенных в Италии на поздних этапах войны. Премиальная версия Semovente 105/25 M43 вошла в состав специального набора в игровом магазине.

Semovente 105/25
Итальянский танк Semovente 105/25

Обладатели любого из трех доступных сейчас наборов итальянской техники, P40 Leoncello и M26 Pershing Ariete, войдут в число испытателей итальянской наземной техники и смогут в числе первых опробовать ее в бою.

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Также присоединиться к испытанию смогут все танкисты War Thunder, которые выполнили серию специальных задач в игре. Задания будут опубликованы сразу с выходом обновления 1.85.

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Теги: Техно Игры
Источник: Техно
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