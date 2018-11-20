Игра Wolfenstein II: The New Colossus получила поддержку новой технологии NVIDIA

На фоне существенного падения частоты кадров в игре Battlefield V при использовании технологии трассировки лучей, анонс новой технологии от NVIDIA остался незамеченным. Отметим, технология NVIDIA Adaptive Shading (Content Adaptive Shading) призвана повысить fps в игре Wolfenstein II: The New Colossus.

Об этом сообщает Overclockers.

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Соответствующий патч стал доступен накануне, что подтолкнуло иностранных журналистов лично выяснить, какой прирост быстродействия обещает активация данной технологии.



Частота обновления кадров в игре Wolfenstein II: The New Colossus до использования новой технологии NVIDIA

Итак, владельцам графических карт GeForce RTX в Wolfenstein II: The New Colossus теперь доступны три настройки NVIDIA Adaptive Shading: качество (quality), сбалансировано (balanced) и производительность (performance). От них, как нетрудно догадаться, будет напрямую зависеть "агрессивность" работы данной технологии и, соответственно, число возможных артефактов.



Wolfenstein II: The New Colossus с использованием NVIDIA Adaptive Shading

Согласно результатам тестов, активация NVIDIA Adaptive Shading позволяет увеличить кадровую частоту в диапазоне между 3 до 9% в зависимости от настроек. При этом, как отмечает редакция TechReport, не было отмечено каких-либо ухудшений качества изображения.

В то же время журналистам из HardwareLuxx в некоторых локациях удалось обнаружить артефакты, напоминающие стекающую по стене жидкость.

Демонстрация технологии NVIDIA Adaptive Shading в игре Wolfenstein II: The New Colossus - смотрите видео

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