Игра Wolfenstein II: The New Colossus получила поддержку новой технологии NVIDIA

9 Читати новину українською
Игра Wolfenstein II: The New Colossus получила поддержку NVIDIA Adaptive Shading
Игра Wolfenstein II: The New Colossus получила поддержку NVIDIA Adaptive Shading / Фото из свободных источников

На фоне существенного падения частоты кадров в игре Battlefield V при использовании технологии трассировки лучей, анонс новой технологии от NVIDIA остался незамеченным. Отметим, технология NVIDIA Adaptive Shading (Content Adaptive Shading) призвана повысить fps в игре Wolfenstein II: The New Colossus.

Об этом сообщает Overclockers.

Читайте также: Игра Battlefield V доступна на всех платформах: сюжет и системные требования

Соответствующий патч стал доступен накануне, что подтолкнуло иностранных журналистов лично выяснить, какой прирост быстродействия обещает активация данной технологии.

Wolfenstein II: The New Colossus
Частота обновления кадров в игре Wolfenstein II: The New Colossus до использования новой технологии NVIDIA

Итак, владельцам графических карт GeForce RTX в Wolfenstein II: The New Colossus теперь доступны три настройки NVIDIA Adaptive Shading: качество (quality), сбалансировано (balanced) и производительность (performance). От них, как нетрудно догадаться, будет напрямую зависеть "агрессивность" работы данной технологии и, соответственно, число возможных артефактов.

Wolfenstein II: The New Colossus
Wolfenstein II: The New Colossus с использованием NVIDIA Adaptive Shading

Согласно результатам тестов, активация NVIDIA Adaptive Shading позволяет увеличить кадровую частоту в диапазоне между 3 до 9% в зависимости от настроек. При этом, как отмечает редакция TechReport, не было отмечено каких-либо ухудшений качества изображения.

В то же время журналистам из HardwareLuxx в некоторых локациях удалось обнаружить артефакты, напоминающие стекающую по стене жидкость.

Демонстрация технологии NVIDIA Adaptive Shading в игре Wolfenstein II: The New Colossus - смотрите видео

 

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Теги: Техно Игры NVIDIA
Источник: Техно
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Где в Украине активнее всего пользуются интернетом – инфографика
сегодня 09:03 Где в Украине активнее всего пользуются интернетом – инфографика
229
Черная пятница в интернет-магазинах: где искать скидки
19 ноября 21:09 Черная пятница в интернет-магазинах: где искать скидки
2619
Люди с высоким доходом редко пользуются интернетом – интересное исследование
19 ноября 16:02 Люди с высоким доходом редко пользуются интернетом – интересное исследование
187
Годовщина полета Каденюка в космос: цитаты украинца о Вселенной, которые вдохновляют
19 ноября 13:02 Годовщина полета Каденюка в космос: цитаты украинца о Вселенной, которые вдохновляют
Юліана Вінтюк 3053
Лучшие смартфоны Sony – рейтинг Техно 24
18 ноября 20:02 Лучшие смартфоны Sony – рейтинг Техно 24
Анастасія Можаровська 668
Будто появились из будущего: смартфоны, которые выглядят революционно
17 ноября 20:03 Будто появились из будущего: смартфоны, которые выглядят революционно
Ірина Полицька 1534
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук