Игрок сделал предложение на турнире по PUBG: подробности

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Игрок сделал предложение на турнире по PUBG
Игрок сделал предложение на турнире по PUBG

На этой неделе в Берлине проходил турнир Kick-off Cup по PUBG с призовым фондом в 125 тысяч долларов.

Парень играл за организацию Digital Athletics, тогда как его девушка представляла микс We Need a Home. Обе команды попали в одну группу во время отборочного этапа.

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После окончания игрового дня Зейнел ждал сюрприз – организаторы позвали пару на сцену, и Мерт сделал девушке предложение руки и сердца.

К сожалению, Зейнел не попала в плей-офф – в своей группе We Need a Home заняла предпоследнее место. В следующем этапе Турцию представят Digital Athletics и Beşiktaş Esports.

Вместе с ними дальше прошли Desperado и целых 5 команд из СНГ: Natus Vincere, Avangar, Unity, Se7en eSports и Tornado Energy.

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Теги: Новости Техно Техно Игры
Источник: Техно 24
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