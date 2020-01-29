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Игроки Fallout 76, пострадавшие от хакеров, получат компенсации: детали

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Игроки Fallout 76, пострадавшие от хакеров, получат компенсации / Фото из свободных источников

В конце 2019 года сообщество Fallout 76 прежило серьезный удар: хакеры нашли способ похищать предметы из инвентаря геймеров. Однако, компания Bethesda нашла интересный способ компенсировать игрокам их потери.

Согласно заявлениям пользователей на Reddit, фанаты игры начали получать электронные письма от представителей Bethesda.

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Какую компенсацию предлагают

Компания придумала такую ​​механику: она создаст копии всех пострадавших персонажей с инвентарем в том виде, в котором они были по состоянию на 20 декабря 2019 года. Затем текущий и прошлый инвентари можно будет совместить: для этого администраторы игры будут создавать отдельные серверы и контролировать процесс передачи вещей.

Денежные выплаты

Кроме того, пострадавшие получат компенсацию в размере 8250 атомов, эквивалентную 80 долларам. Надо признать, что это первое за долгое время решение компании, которое хочется похвалить.

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Автор: Ева Шварц
Теги: Техно Игры хакеры Хакерская атака Bethesda
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