Игровая компания Ubisoft подала в суд на Google и Apple: детали скандала

Известная компания Ubisoft, которая занимается производством видеоигр, подала иск в суд на корпорации Google и Apple. Французского производителя возмущает наличие в магазинах приложений на iOS и Android игру Area F2 (китайская копия игры Rainbow Six Siege).

Как пишет Bloomberg, Ubisoft обратилась к компаниям Google и Apple с просьбой удалить игру Area F2 из магазинов Google Play и App Store, так как она нарушает авторские слова.

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Детали скандала

Как утверждает французский производитель, Area F2, которую создала гонконгская студия Qooka Games, является "почти точной" копией их фирменной игры Rainbow Six Siege.

Разработчики говорят, что Area F2 копирует @практически каждый аспект@ командного шутера Ubisoft. В иске компания говорит, что конкуренты постоянно пытаются копировать элементы популярного шутера Rainbow Six Siege.

Игра Rainbow Six Siege: видео

Цель

В компании не объяснили, почему иск подали не на производителя Area F2, а именно на Apple и Google. Но можно предположить, что проблема в регионе. Разработчик Ejoy размещен в Китае – этот факт усложняет задачу защиты авторских прав.

Если же игру все же смогут запретить в магазинах Apple и Google, то это лишит китайскую игру многих пользователей, поэтому проблема для Ubisoft исчезнет.

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