Игровой ноутбук Acer Predator Triton 500 поступил в продажу в Украине: особенности и цена

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Acer Predator Triton 500
Acer Predator Triton 500 / slashgear.com

На прилавки украинских магазинов поступил игровой ноутбук Acer Predator Triton 500, который официально представили в начале января. Лэптоп получил процессор Intel Core 8 поколения, графический ускоритель NVIDIA GeForce RTX и имеет незначительные как для игрового ноутбука габариты.

Дисплей и дизайн. Как сообщает Overclockers, Acer Predator Triton 500 получил 15,6-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1920 x 1080 пикселей, временем отклика 3 мс и частотой обновления 144 Гц. К его преимуществам также следует отнести тонкие рамки (6,3 миллиметра) и поддержку технологии NVIDIA G-Sync.

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Ноутбук имеет незначительную толщину – 17,9 миллиметра, а его вес всего 2,1 килограмма. Отметим, обычно игровые лэптопы значительно толще и тяжелее.

Acer Predator Triton 500
 Acer Predator Triton 500 получил 15,6-дюймовый дисплей

Acer Predator Triton 500
Acer Predator Triton 500 имеет компактные размеры

Основные характеристики. Графическая подсистема может быть представлена ускорителем NVIDIA GeForce RTX 2060, RTX 2070 или RTX 2080.

"Сердцем" лэптопа может стать процессор Intel Core i5-8300H (4 ядра / 8 потоков, 2,3 / 4 ГГц) или Core i7-8750H (6 ядер / 12 потоков, 2,2 / 4,1 ГГц). Максимальный объем оперативной памяти DDR4-2666 составляет 32 ГБ, а для хранения данных пользователя предусмотрен массив RAID 0 из пары NVMe-накопителей суммарным объемом до 1 ТБ.

Acer Predator Triton 500
Acer Predator Triton 500 использует новейшие видеокарты NVIDIA RTX

Из других особенностей новинки можно отметить наличие порта Thunderbolt 3 и до 8 часов работы на одном заряде аккумулятора.

Acer Predator Triton 500

Acer Predator Triton 500 уже можно купить в украинских магазинах

Цена. В украинских магазинах Acer Predator Triton 500 доступен по цене от 63 700 до 107 000 гривен.

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Теги: Техно Новости Техно Гаджеты Игры Цены NVIDIA Acer ноутбук
Источник: 24 Канал
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