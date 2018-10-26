Игровой смартфон Razer Phone 2 оказался самым прочным в 2018 году
Известный блогер Зак Нильсон, который на своем YouTube-канале проверяет гаджеты на прочность, протестировал недавно анонсированный смартфон Razer Phone 2.
Соответствующее видео опубликовали в YouTube на канале JerryRigEverything.
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Первым тестом для новинки стала проверка дисплея на устойчивость к царапинам. Стекло Gorilla Glass 5 продемонстрировало хорошую стойкость, лишь поддавшись влиянию инструмента повышенной твердости. Канцелярский нож не оставил заметных царапин на экране, стеклянной задней крышке и объективах камер, но без проблем повредил покрытие декоративных решеток динамиков и LED-вспышки.
Торец алюминиевого корпуса и кнопки громкости при контакте с лезвием легко покрылись глубокими царапинами. Встроенный в кнопку включения сканнер отпечатков пальцев также получил серьезные дефекты, однако на его работоспособность это никак не повлияло.
Razer Phone 2 протестировали на прочность – смотрите видео
Традиционный десятисекундный нагрев дисплея зажигалкой привел к образованию черного пятна на экране, но уже через несколько секунд картинка вернулась в исходное состояние.
Попытка согнуть гаджет успехом не увенчалась – корпус сохранил целостность конструкции. Блогер назвал Razer Phone 2 одним из самых прочных смартфонов, которые ему приходилось тестировать в этом году.
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