Black Shark 2: Xiaomi представила новый игровой смартфон

18 марта стал плодотворным днем для Xiaomi. Сначала китайцы представили бюджетник Redmi 7. А сейчас выпустили еще и новое поколение игрового смартфона Black Shark 2.

Характеристики Black Shark 2

Новинка получила новый флагманский процессор Snapdragon 855. Новинка оснащена 6,39-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD + и соотношением сторон 19,5: 9.

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Смартфон работает на аккумуляторе емкостью 4000 мач. Как заявил производитель, батарея обеспечивает до 1,6 раза большую автономность по сравнению с предшественником. Также он поддерживает технологию быстрой зарядки (27 Вт).

Основная камера состоит из двух модулей: 48 Мп (f / 1.75) + 12 Мп (f / 2.2). Разрешение фронтальной камеры – 20 Мп (f / 2.2).

Black Shark 2 получил хорошую систему охлаждения

Фишки для геймеров

Новинка для геймеров поддерживает технологию Magic Press. Она предусматривает разделение экрана на две отдельные части, реагирующие на давление. Это предоставляет геймерам дополнительные возможности при управлении в играх.

Еще одно преимущество Black Shark 2 – система жидкостного охлаждения. Она рассеивает тепло по всей поверхности корпуса, снижая тем самым температуру процессора на 14 градусов.

Также Black Shark 2 имеет специальный режим, позволяющий перевести все ресурсы устройства на обеспечение максимальной производительности в играх.

Black Shark 2 стоит от 477 долларов

Чтобы избежать задержки во время онлайн-игр компания применила новую систему антенн "X + 2" с двумя дополнительными боковыми приемниками. То есть, сигнал Wi-Fi и 4G LTE не ухудшается, которая бы пользователь не держал смартфон в руках.

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Цена Black Shark 2:

Модификация с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти оценена в 477 долларов (12 900 гривен); Модель с 8 оперативки и 128 ГБ хранилища стоит 521 доллар (14 тысяч гривен); Black Shark 2 с модификацией 8 + 256 ГБ оценено в 566 долларов (15 300 гривен); Модель с 12 + 256 ГБ памяти – 626 долларов (16 900 гривен).

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