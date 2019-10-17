Игру Chernobylite уже можно купить в Steam: цена

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Игру Chernobylite уже можно приобрести в Steam
Игру Chernobylite уже можно приобрести в Steam / Фото из открытых источников

Игра Chernobylite от польской студии The Farm 51 появилась в раннем доступе в магазине цифровой дистрибуции Steam. Заметим, действия польской игры развернутся в Зоне отчуждения и пользователей ждет максимально реалистичный геймплей.

Детали релиза. Поляки из The Farm 51 выпустили полностью играбельный билд хоррора в ранний доступ. Геймеры уже могут отправиться в Зону и прогуляться по Припяти, Чернобыльской АЭС и другим декорациям, невероятно тщательно воспроизведенным разработчиками на основе реальных локаций. И пусть в пробной версии доступен не весь контент, часть территорий и миссий уже вполне проходимые.

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Дата официального релиза. Что касается сюжета, то все его загадки дадут разгадать только после релиза, который запланирован на вторую половину 2020 года. Пока же авторы хотят дать игрокам возможность ознакомиться с их детищем и собрать фидбек.

В раннем доступе игра получила русскую озвучку, однако украинская появится уже в ближайшее время.

Трейлер игры Chernobylite – смотрите видео

Цена. Присоединиться к пробному забегу по Припяти можно уже сейчас. Для этого нужно пройти по этой ссылке и купить хоррор Chernobylite. Стоит он, кстати, 249 гривен.

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Автор: Ева Шварц
Теги: Цены Техно Steam Чернобыль Игры
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