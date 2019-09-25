Игру Destiny 2 можно бесплатно получить в Steam

Игра Destiny 2 переехала в магазин Steam и стала бесплатной. Подобные инсайды всплывали еще в июне, однако только сейчас геймеры получили возможность совершенно бесплатно добавить шутер в свою библиотеку.

Как бесплатно получить Destiny 2? Шутер можно привязать к своему аккаунту на специальной странице в Steam и предварительно загрузить уже сейчас, а начать играть в него дадут возможность начиная с 1 октября.

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Иными словами, экшен полностью перешел на модель распространения free-to-play, за деньги будут продаваться только дополнения. Например, Shadowkeep обойдется в 429 гривен.

Предыдущие планы разработчиков. Это несколько расходится с первоначальным планам Bungie выпустить что-то вроде Starter Pack – "обрезанной" версии оригинальной Destiny 2, которую можно прокачать до полной за деньги. Но текущая модель выглядит гораздо более щедрой.

Трейлер игры Destiny 2 – смотрите видео

Что известно об игре? Напомним, что Destiny 2 вышла в 2017 году и очень понравилась критикам. А вот геймеры сравняли игру с землей за чрезмерно жадную монетизацию и недостаток контента. В результате разработчику Bungie пришлось уйти от издателя, чтобы выстраивать будущее проекта по-своему.

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