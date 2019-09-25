Игру Destiny 2 можно бесплатно получить в Steam

5 Читати новину українською
Игру Destiny 2 можно бесплатно получить в Steam
Игру Destiny 2 можно бесплатно получить в Steam / Фото из открытых источников

Игра Destiny 2 переехала в магазин Steam и стала бесплатной. Подобные инсайды всплывали еще в июне, однако только сейчас геймеры получили возможность совершенно бесплатно добавить шутер в свою библиотеку.

Как бесплатно получить Destiny 2? Шутер можно привязать к своему аккаунту на специальной странице в Steam и предварительно загрузить уже сейчас, а начать играть в него дадут возможность начиная с 1 октября.

Читайте также: Red Dead Redemption 2 на PC: игра прошла классификацию в Австралии

Иными словами, экшен полностью перешел на модель распространения free-to-play, за деньги будут продаваться только дополнения. Например, Shadowkeep обойдется в 429 гривен.

Предыдущие планы разработчиков. Это несколько расходится с первоначальным планам Bungie выпустить что-то вроде Starter Pack – "обрезанной" версии оригинальной Destiny 2, которую можно прокачать до полной за деньги. Но текущая модель выглядит гораздо более щедрой.

Трейлер игры Destiny 2 – смотрите видео

Что известно об игре? Напомним, что Destiny 2 вышла в 2017 году и очень понравилась критикам. А вот геймеры сравняли игру с землей за чрезмерно жадную монетизацию и недостаток контента. В результате разработчику Bungie пришлось уйти от издателя, чтобы выстраивать будущее проекта по-своему.

Другие новости, касающиеся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
Зеленский выступил на Генассамблее ООН: главные тезисы речи
сегодня
988
Теги: Техно Игры
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Xiaomi Mi 9 Pro представили официально: характеристики и цена нового флагмана
24 сентября 13:19 Xiaomi Mi 9 Pro представили официально: характеристики и цена нового флагмана
486
Топ-10 крупнейших IT-компаний Украины за количество работников
23 сентября 13:11 Топ-10 крупнейших IT-компаний Украины за количество работников
739
Как скачать музыку на iPhone: проверяем самые популярные способы
22 сентября 22:06 Как скачать музыку на iPhone: проверяем самые популярные способы
Анастасія Можаровська 1565
Вас прослушивают: кто и зачем следит за пользователями через смартфоны
21 сентября 22:00 Вас прослушивают: кто и зачем следит за пользователями через смартфоны
Анастасія Кушпіт 2131
Флагманские смартфоны Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro представили официально: характеристики и цена
20 сентября 14:08 Флагманские смартфоны Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro представили официально: характеристики и цена
760
Новости
Больше новостей
Залиште відгук