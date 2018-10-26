Игру Metro 2033 можно получить бесплатно в Steam

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Игру Metro 2033 можно получить бесплатно в Steam
Игру Metro 2033 можно получить бесплатно в Steam / Фото из открытых источников

Немецкая компания Deep Silver устроила так называемые "выходные издателя" в сервисе Steam. До 29 октября многие проекты можно приобрести по очень выгодной цене.

Об этом сообщает Overclockers.

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К примеру игру Kingdom Come: Deliverance можно приобрести со скидкой 40%. На игры Metro 2033 Redux и Metro Last Light Redux действует скидка 75%. А наборы Homefront Collection и Dead Island Definitive Collection предлагают с нижней 78% и 71% соответственно. К слову, обычную версию Metro 2033 можно навсегда добавить к своей коллекции игр абсолютно бесплатно.

Отметим, данное предложение актуально только в течение сегодняшнего дня. Никаких сложных манипуляций проводить не придется. Просто ищем метку "Сыграть Metro 2033. Free for 24 hours" на странице Metro 2033 и нажимаем кнопку "Играть" после чего игра будет добавлена в библиотеку.

Трейлер игры Metro 2033 – смотрите видео

 

Metro 2033 – это в первую очередь интересная история и невероятное атмосферное погружение в мир умирающей человеческой цивилизации, которая ведет борьбу за выживание. Это разрушенный мир сгоревших идей и надежд, мрачный, угнетающий и в то же время волшебный в своем грубом величии.

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Теги: Техно Игры
Источник: Техно
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