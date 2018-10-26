Игру Monster Hunter: World можно получить бесплатно: интересная акция от NVIDIA

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NVIDIA бесплатно раздает игру Monster Hunter: World
NVIDIA бесплатно раздает игру Monster Hunter: World / Фото из свободных источников

В начале этой недели компания NVIDIA запустила акцию, в рамках которой покупатели новых видеокарт GeForce GTX 1070 Ti, GTX 1070 или GTX 1060 6GB смогут получить бесплатную копию ролевого экшена Monster Hunter: World.

Об этом сообщает Overclockers.

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Акция началась 23 октября и продлится до 30 ноября (или до окончания бонусных кодов). В случае приобретения видеокарты в одном из магазинов, покупателю нужно будет заполнить форму и впоследствии получить промо-код и инструкцию по активации.

NVIDIA дарує гру Monster Hunter: World аокупцям відеокарт GeForce GTX
NVIDIA дарит игру Monster Hunter: World покупателям видеокарт GeForce GTX

Код можно будет ввести на специальной странице на сайте NVIDIA и потом активировать игру в Steam. Срок активации кода ограничен: до 31 декабря 2018 года.

К сожалению, в акции не участвуют новинки GeForce 2000 серии и даже старшие видеокарты на архитектуре Pascal. С другой стороны, возможно NVIDIA таким образом пытается простимулировать продажи видеокарт прошлого поколения, чтобы освободить склады под видеокарты Turing среднего диапазона.

Трейлер игры Monster Hunter: World – смотрите видео

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Теги: Техно Игры NVIDIA
Источник: Техно
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