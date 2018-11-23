Игру Outcast – Second Contact можно получить бесплатно

Сервис цифровой дистрибуции Humble Bundle подготовил замечательный подарок для любителей старых игр. К вечеру 29 ноября, все желающие смогут получить бесплатную копию приключенческого экшена Outcast – Second Contact.

Об этом сообщает Overclockers.

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Отметим, Outcast – Second Contact увидела мир в прошлом году на PlayStation 4, Xbox One, PC и стала ремейком оригинальной игры Outcast, которую представили в 1999 году.

Игрок получает возможность управлять бывшим солдатом Вооруженных сил США Каттером Слейдом. Героя отправило правительство с помощью черной дыры в фантастический мир Адельфи. Планету населяют человекоподобные существа под названием Талан и здесь гармонично сочетаются магия и технологии.

Главной задачей игрока является помощь земным ученым, которые попали в Адельфи вместе с главным героем, в поисках исследовательского зонда и закрытия черной дыры.

Трейлер игры Outcast – Second Contact: смотрите видео

Отдельно отметим, что распространение бесплатных копий Outcast – Second Contact происходит не как обычно через ключи для сервиса Steam, а путем предоставления прямой ссылки на DRM-free установщик для операционных систем семейства Windows. Скачать инсталлятор с сайта Humble Bundle можно будет до 29 ноября включительно.

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