Игру Red Dead Redemption 2 активно ищут на одном из порносайтов

После релиза игры Red Dead Redemption 2 геймеры массово начали искать ролики об игре. Ожидаемо, что трафик вырос у таких платформ, как YouTube и Twitch, однако проект Rockstar также заинтересовал и довольно специфическую аудиторию.

Об этом сообщается на официальном сайте YouPorn.

Читайте также: Игра Red Dead Redemption 2 установила несколько невероятных рекордов

Известный в узких кругах сайт YouPorn опубликовал рейтинг запросов, в котором показал настоящую популярность Red Dead Redemption. В день выхода RDR2, 26 октября, количество запросов с названием игры возросло на 857%.



Гру Red Dead Redemption шукають на порно сайті

Примечательно, что Red Dead Redemption 2 практически лишена эротического контента: игрок даже не может заказать проститутку в номер. Максимум, что позволяет себе Артур Морган, заплатить девушке доллар, чтобы она потерла ему спину в ванной отеля.



Самая откровенная сцена в игре Red Dead Redemption 2

Кроме того, критики горячо приняли Red Dead Redemption 2, оставив рейтинг на Metacritic на отметке в 97 баллов из 100 возможных.

Трейлер игры Red Dead Redemption 2 – смотрите видео

Напомним, Red Dead Redemption 2 официально увидела свет 26 октября на PlayStation 4 и Xbox One. К слову, PC-геймеры так и не дождались какой-либо информации о выходе игры вне консолей, однако все еще надеются поиграть в хитовый вестерн на своем компьютере.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно