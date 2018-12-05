Лучшие игры ноября 2018

Осенью разработчики игр особенно активизируются и представляют свои самые громкие проекты. В ноябре студии представили немало долгожданных проектов, среди которых Battlefield V, Fallout 76 и Hitman 2.

Техно 24 подготовил для вас уже традиционную подборку лучших игр месяца.

Battlefield V

Релиз Battlefield V изначально планировали на октябрь, однако опасения разработчиков безумной конкуренции с еще одним громким шутером этого года Call of Duty: Black Ops 4 заставили отложить выход игры. Тайтл увидел свет 20 ноября на PC, PlayStation 4 и Xbox One и не разочаровал геймеров, которые томились в ожидании.

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Battlefield V, подобно Battlefield 1942, покажет время Второй мировой войны, только на этот раз с более неожиданных ракурсов. Малоизвестные битвы, забытые герои, незаметные, но важные победы – вот истории, которые хотели рассказать авторы боевика. Правда, Вторая мировая война в исполнении DICE немного похожа на костюмированную вечеринку.

Сюжет Battlefield V

Первыми в эту слегка безумную войну вступят Великобритания и Германия: именно их армии появятся в игре вместе с релизом. Новые фракции планируют добавлять позже, через сервис "Ход войны". На сайте этот режим описан как "рейд по малоизвестным, часто неожиданным участкам Второй мировой". Они охватят, вероятно, довольно большой список как участников антигитлеровской коалиции, так и союзников "оси".

В рамках сервисной модели "Ход войны" разработчики обещают добавлять в шутер новые виды оружия и техники, устройства, укрепления, карты, режимы, а также производить технические правки и всячески улучшать геймплей.

Сюжетный трейлер Battlefield V – смотрите видео

Таким образом, до следующей весны Battlefield V ждут следующие три этапа тематических обновлений:

"Увертюра" (декабрь – январь): заключительный раздел сюжетной кампании, который рассказывает о немецких танкистах ("Последний Тигр"), мультиплеерная карта "Панцершторм", режим "Стрельбище" для проведения тренировок с различной экипировкой и оружием, а также возможность кастомизировать технику; "Удар молнии" (январь – март): кооператив, обновленные режимы "Штурм" и "отрядные захваты" для классического мультиплеера; "Испытание огнем" (с марта): добавление греческой локации и запуск королевской битвы "Огненный шторм", где 16 отрядов будут сражаться на крупнейшей в истории серии карте.

План развития Battlefield V

О других странах пока ничего не известно. В официальных материалах, однако, вспоминают "склоны норвежских гор", "французские колониальные войска" и даже возможность "отправиться в тыл врага в Северной Африке" – многообразия шутеру явно не занимать. Есть и еще одна интересная деталь. Несмотря на большое количество косметики, нарядить своего солдата в форму вражеской стороны не получится, а в Tides of War будут и другие исторические ограничения.

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Презентация наделала много шума: не всем пришлись по вкусу исторические неточности и тональность трейлера. Впрочем, отказ от Premium Pass и подход к микротранзакции наверняка оценили многие.

Минимальные системные требования Battlefield V Операционная система Windows 7 / 8.1 / 10 (только 64-бит)

Windows 7 / 8.1 / 10 (только 64-бит) Процессор Intel Core i5-6600K / AMD FX-8350

Intel Core i5-6600K / AMD FX-8350 Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1050 / GTX 660 (2 ГБ) / AMD Radeon RX 560 / HD 7850 (2 ГБ)

NVIDIA GeForce GTX 1050 / GTX 660 (2 ГБ) / AMD Radeon RX 560 / HD 7850 (2 ГБ) Оперативная память 8 ГБ

8 ГБ Версия DirectX 11

11 Свободное место на жестком диске 50 ГБ Рекомендуемые системные требования Battlefield V Операцион ная система

Windows 10 (тольки 64-бит)

Windows 10 (тольки 64-бит) Процессор Intel Core i7-4790 / AMD Ryzen 3 1300X

Intel Core i7-4790 / AMD Ryzen 3 1300X Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 ГБ) / AMD Radeon RX 580 (8 ГБ)

NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 ГБ) / AMD Radeon RX 580 (8 ГБ) Оперативная память 12 ГБ

12 ГБ Версия DirectX 11.1

11.1 Свободное место на жестком диске

50 ГБ Системные требования для технологии DXR Операционная система Windows 10 версия 1809 (только 64-біт)

Windows 10 версия 1809 (только 64-біт) Процессор Intel Core i7-8700 / AMD Ryzen 7 2700

Intel Core i7-8700 / AMD Ryzen 7 2700 Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2070

NVIDIA GeForce RTX 2070 Оперативная память 16 ГБ

16 ГБ Версия DirectX видеокарта с поддержкой технологии DirectX Raytracing

видеокарта с поддержкой технологии DirectX Raytracing Свободное место на жестком диске 50 ГБ Скриншот из игры Battlefield V Режим "Королевской битвы" На старте продаж, Battlefield V не получит популярного режима "Королевской битвы". Разработчики объяснили это желанием в будущем приятно удивлять геймеров обновлениями. Авторы планируют постепенно представлять новые типы геймплея, чтобы игроки могли в полной мере оценить весь контент. Если же сделать все доступным сразу на старте, то у геймеров глаза разбегутся от обилия режимов и некоторые из них могут остаться без должного внимания. Мы смотрим на Firestorm и кооперативный режим Combined Arms – если выпустить все сразу, то мы создадим мир, в котором слишком много всего. Мы хотим, чтобы у игроков сначала был базовый геймплей Battlefield, затем построенный на нем кооперативный режим, и уже потом "Королевская битва", которая объединяет все вместе,

– отметил сотрудник DICE Райан МакАртур. Трейлер "Королевской битвы" в Battlefield V – смотрите видео

Поддержка технологии трассировки лучей

Кроме того, Battlefield V станет первым проектом, в котором будет активно использоваться NVIDIA RTX. Ранее сообщалось, что первой игрой с поддержкой новой технологии должен был стать постапокалиптический шутер Metro: Exodus, релиз которого запланирован на 22 февраля следующего года.

Трейлер игры Battlefield V – смотрите видео

Fallout 76

Еще один громкий релиз подарила нам студия Bethesda: приключенческий экшн Fallout 76 представили 14 ноября. Правда, не все прошло так гладко, как ожидалось. Игра получила немало критики за недоработки. В итоге авторитетная адвокатская контора в США предложила пользователям подать совместный иск в отношении некоторых действий Bethesda. Однако сначала о самой игре.

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Fallout 76 – это онлайновый экшен на выживание во вселенной, где на США обрушились ядерные ракеты. Как выходцам из Приюта 76 игрокам предстоит отправиться в пустоши и построить себе Рай. Игра, как можно было увидеть уже в тизере, будет приквелом, который расскажет о событиях, предшествовавших первым частям легендарной серии.

Сюжет Fallout 76

События Fallout 76 происходят в 2102 году в Западной Вирджинии. В Fallout 76 можно будет увидеть реально существующие достопримечательности, такие как Капитолий штата Западная Виргиния, курорт Гринбрайер, круг Вудберна и мост Нью-Ривер-Гордж. В игре также будут присутствовать монстры из фольклора Западной Виргинии, которые мутировали (Человек-бабочка, Флетвудский монстр).

Скриншот из игры Fallout 76

Несмотря на мультиплеерную направленность, Fallout 76 можно будет проходить и самостоятельно, но это будет достаточно сложно: вокруг огромные монстры и враждебные игроки. Как здесь создать уютную коммуну, если какой-нибудь особо ретивый геймер возьмет и запустит где-нибудь в округе ядерную ракету?

Скриншот из игры Fallout 76

Те же, кому не нравится путь отшельника, свободны в полной мере ощутить прелести постапокалиптической жизни. Продавать здесь можно практически все. Никто не мешает создать собственную торговую империю и стать первым радиоактивным миллионером. Беспокоиться за лагеря с провиантом и товарами не придется: как только пользователь отключается от игры, его стоянка исчезает и никакие воры не украдут роботов, оружие или ужин.

Минимальные системные требования Fallout 76 Операционная система Windows 7 / 8 / 10 (64-бит)

Windows 7 / 8 / 10 (64-бит) Процессор Intel Core i7-4790 (3,6 ГГц) / AMD Ryzen 3 1300X (3,5 ГГц)

Intel Core i7-4790 (3,6 ГГц) / AMD Ryzen 3 1300X (3,5 ГГц) Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 780 (3 ГБ) / AMD Radeon R9 285 (2 ГБ)

NVIDIA GeForce GTX 780 (3 ГБ) / AMD Radeon R9 285 (2 ГБ) Оперативная память 8 ГБ

8 ГБ Свободное место на жестком диске 60 ГБ Рекомендуемые системные требования Fallout 76 Операционная система Windows 7 / 8.1 / 10 (64-бит)

Windows 7 / 8.1 / 10 (64-бит) Процессор Intel Core i7-4790 (3,6 ГГц) / AMD Ryzen 5 1500X (3,5 ГГц)

Intel Core i7-4790 (3,6 ГГц) / AMD Ryzen 5 1500X (3,5 ГГц) Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 970 (4 ГБ) / AMD Radeon R9 290X (4 ГБ)

NVIDIA GeForce GTX 970 (4 ГБ) / AMD Radeon R9 290X (4 ГБ) Оперативная память 8 ГБ

8 ГБ Свободное место на жестком диске 60 ГБ

Технические особенности Fallout 76

Fallout 76 щеголяет новой системой рендеринга, улучшенным освещением, а количество деталей на экране увеличили в 16 раз по сравнению с Fallout 4. И это при том, что новинка имеет довольно серьезный масштаб: игровой мир будет ровно в четыре раза больше, чем у предшественницы.

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Кроме того, разработчики обнадежили любителей PvE и поборников честности: в Fallout 76 нельзя убивать персонажей ниже пятого уровня. Более того, хотя новинка и будет построена на взаимодействии выживших, общаться между собой не обязательно.

Проблемы Fallout 76

Критики и сторонники были разочарованы различными ошибками и проблемами производительности. Поклонники надеются, что очередное обновление размером 56 ГБ поможет решить эти проблемы.

Скриншот из игры Fallout 76

Однако недовольные фанаты требовали в магазинах возврата средств, которые они заплатили за тайтл. Так, в одном из магазинов США возмущенный фанат даже разбил магазин.

Отказ в возврате средств получили немало фанатов, из-за чего студия Bethesda попала в поле зрения юридической фирмы Migliaccio & Rathod. По данным компании, студия-разработчик отказывается возвращать деньги тем, кто приобрел Fallout 76 и обнаружил, что игра не запускается.

Скриншот из игры Fallout 76

Bethesda мотивирует свое решение тем, что согласно правилам цифрового магазина Bethesda.net получить назад деньги за игру, если она уже вышла и вы ее загрузили, невозможно.

Если у представителей Migliaccio & Rathod наберется достаточно обращений игроков относительно подобных инцедентов, то адвокаты смогут подать коллективный судебный иск против Bethesda.

Трейлер игры Fallout 76 – смотрите видео

Hitman 2

Увлекательная игра от студии IO Interactive увидела свет 13 ноября. Как и все предыдущие тайтлы, Hitman 2 вышла на трех платформах: PC, PlayStation 4 и Xbox One.

Скриншот из игры Hitman 2

Игру Hitman 2 не стоит путать с Hitman 2: Silent Assassin, которая появилась еще в 2002 году для консолей PS2, Xbox и Gamecube. Новая игра продолжит серию о лысых убийцах-агентов 47, которую представили в 2016 году.

Сюжет и игровой процесс

После событий игры 2016 года, Агент 47 отправляется на миссию по поиску "Тайного клиента", а также обнаруживает скрытую правду о своем прошлом.

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Игровой процесс Hitman 2 будет похож на геймплей игры 2016 года. Агент 47 – контрактный убийца, работающий в Международном контрактном агентстве (ICA), отправляется в разные места по всему миру для устранения целей.

В игре будет шесть миссий, действия которых будут происходит в шести различных точках мира. Одна из миссий в игре будет проходить на гоночной трассе в Майами, США.

Скриншот из игры Hitman 2

Кроме того, Hitman 2 получил кооперативный режим, а также новые возможности исследовать мир и планировать свои убийства с помощью большого набора оружия и инструментов.

Минимальные системные требования Hitman 2 Операцийнная система Windows 7 (64-бит)

Windows 7 (64-бит) Процессор Intel Core i5-2500K (3,3 ГГц) / AMD CPU Phenom II X4 940

Intel Core i5-2500K (3,3 ГГц) / AMD CPU Phenom II X4 940 Видеокарта NVIDIA GTX 660 или AMD HD 7870

NVIDIA GTX 660 или AMD HD 7870 Оперативня память 8 ГБ

8 ГБ Версия DirectX 11

11 Свободное место на жестком диске 60 ГБ Рекомендуемые системные требования Hitman 2 Операционная система Windows 7 SP1 / 8.1 / 10 (64 -бит)

Windows 7 SP1 / 8.1 / 10 (64 -бит) Процессор Intel Core i7-3770 (3,4 ГГц) /

AMD CPU AMD FX-8350 (4 ГГц)

Intel Core i7-3770 (3,4 ГГц) / AMD CPU AMD FX-8350 (4 ГГц) Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 770 / AMD Radeon R9 290

NVIDIA GeForce GTX 770 / AMD Radeon R9 290 Оперативная память 8 ГБ

8 ГБ Версия DirectX 11

11 Свободное место на жестком диске 60 ГБ

Также разработчики представили первую цель Агента 47 – Марка Фаба. Актер, который подарил свое лицо безжалостному убийце из "бондианы", Шон Бин появился в промо-ролике, в котором приглашал Агента 47 на встречу в Майами.

Отметим, Марк Фаба пробыл в Hitman 2 ограниченное количество времени. Он появился в игре 20 ноября, после чего у геймеров было 10 дней на попытки выследить и убить его. За расправу над героем Шона Бина пользователи получили в награду эксклюзивное оружие.

Трейлер игры Hitman 2 – смотрите видео

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